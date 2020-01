Cómo volver a tu peso tras la Navidad

Los Reyes Magos ya están de vuelta a Oriente y a más de un mortal les ha dejado bajo el árbol algún que otro kilo de más. Pero tranquilo, aquí te traemos los mejores consejos para recuperar la normalidad en tu día a día y, sobre todo, para que te vuelves a abrochar los vaqueros que parecen haber encojido en cuestións de un mes.

El titulado en INEF y especializado en nutrición deportiva, Isaac Videchao, nos abre consulta. "Ante todo: paciencia", dice. Y es que bajar kilos y ponerse en forma cuesta mucho más que desandar todo el camino andado antes del mes de diciembre. "No podemos frustrarnos y quere conseguir milagros en cuestión de dos días", refleixiona. Primero, porque es imposible y segundo "porque la desesperación nos va al llevar a tomar decisiones erróneas que lo único que van hacer es lastrar nuestro proceso", aclara.

Fíjate una pauta

Isaac Videchao nos confirma lo que ya muchos sospechábamos: Las prisas no son buenas. El ver que hemos subido de peso y querer dar marcha atrás en el tiempo provoca elegir el camino equivoado. "Optar por no comer, es un error. Reducir el número de ingestas al día pensando en que así comeremos menos y le daremos menos caloría al cuerpo es un engaño. Lo único que provocaremos el ansiedad y comer más de lo que comeríamos en esa comida.

Los milagro no existen, por lo tanto las dietas milagro tampoco. Es decir, "esas dietas mágicas que nos propone Internet" son totalmente contraproducentes. Al final no hacen más que aconsejarnos abusar de la proteina, escapar del hidrato y no enseñarnos a comer de forma equilibrada.

Vegetales y proteina

La vuelta a la rutina es una cuesta arriba, como la de enero. Por eso la vuelta del trabajo, cansados, y con pocas ganas de seguir esforzándote puede hacer que optes por consumir alimentos ultraprocersasos que no son más que "comida basura". Pero no dejes que te venzca el cansacio. Rompe una barrera más.

Comer algo rápido y sano no es incompatible. "Opta por carnes frescas o pescados al horno, no manchas mucho y no tardas en exceso. Un salteado de verduras es buena opción o si no, prueba con los revueltos. De setas, gambas... hay mil variedades". Todas estas son opciones sanas, saciantes y sin complicaciones.

Bromelina

Como todo en al vida, siempre hay truco con la comida. Y los trucos no tienen porque ser malos. La bromelina es una hormona digestiva que nos ayudará a sentirnos menos pesados depsués de las comidas y nos saciará sorprendenetemente. "La bromelina está en la piña, que además ahora es buena época". Búscala, tómala de postre o entre horas.

La bromelia es una enzima con acción proteolítica que ayuda a que nuestro cuerpo asimile fácilmente los aminoácidos que las componen. La bromelina lo que haces es deshacer las proteínas como lo hace la pepsina, enzima que forma parte del jugo gástrico.

La fruta es, en general una muy buena aliada, pero búscala con alto contenido acuoso."La fibra de la naranja o el melón, es ideal para nuestro organismo y su funcinonamiento".

Ejercicio moderado

Lógicamente todos los hábitos de nutrición surtirán más efecto si se combinan con la práctica de ejercicio. Pero no te desesperes, "no quieras romper el gimnasio el primer día, porque es lo peor que puedes hacer". Confiesa Isaac que una mala experiencia con el deporte conlleva a una bajada de autoestima y predisposición a practicar ejercicio. "Ponerse a lo loco con el deporte no traerá más que dolor, malestar muscular y pocas ganas de volver a hacer las paces don él. Por eso lo mejor es ir poco a poco".

Caminar, trotar y correr de forma alterna, subir las escaleras o simplemente moverte. "Todo lo que incluya un gasto extra de energía quer no tengamos que planificar nos va a venir muy bien. Intenta caminar cinco kilómetros al día, deja el ascenso de lado, anímate a combinar el caminar ligero con trotar..."

Pero si aún te has quedado con las ganas de saber más. Dale al play y escucha nuestro podcast sobre cómo quitarte de encima los kilos navideños, pero de forma coherente y saludable.