El Cónsul de Marruecos no visita a las familias de los muertos en patera

"Llegué en patera en el año 1999. Fueron momentos muy duros, dejar tu tierra para venir a un sitio tan distinto. Desde entonces todo sigue igual. Las políticas tienen que cambiar. El otro día murieron nueve jóvenes y el Cónsul de Marruecos en Canarias no tuvo el gesto humano de venir, como hicieron las autoridades canarias, de reaccionar, no vino ni una hora aquí a ver cómo estaban las familias, eso nos duele mucho", explica el portavoz de la asociación Horizontes en la Línea de migrantes marroquíes en Lanzarote, Elouali Charafi. Desde la asociación trabajan para mejorar la vida de la comunidad marroquí en la isla de los volcanes.

"No pueden seguir viniendo jóvenes, mujeres y niños huyendo de la miseria y de las políticas que tenemos en Marruecos", lamenta Charafi. "La gente no se tira al mar por que sí, vienen por algo, hasta que Marruecos no haga un esfuerzo por cambiar las políticas y que la gente no encuentre el bienestar en su tierra esto no va a cambiar" se teme el portavoz de los marroquíes en Lanzarote. En lo que llevamos de 2020 han llegado a Lanzarote cerca de un centenar de personas en patera. Escucha la entrevista completa a Elouali Charafi en Hoy por Hoy Lanzarote.

Los marroquíes en Lanzarote piden la reactivación de la línea que une Tarfaya con Puerto del Rosario

Canarias tampoco cuenta con una conexión marítima directa con Marruecos, a pesar de que en las islas viven más de 45.000 marroquíes. Para ir a Marruecos desde Canarias hay que ir en barco hasta Cádiz, cruzar el estrecho e iniciar un largo viaje por tierra hasta el destino. "Estamos a ochenta millas y para viajar a nuestra casa tardamos tres días en vez de tres horas, los hermanos africanos tienen que recorrer tres mil kilómetros, esto supone mucho gasto", explica Elouali Charafi. Se calcula que en términos económicos, la reactivación de la línea directa Tarfaya con Puerto del Rosario supondría la creación de un volumen de negocio millonaria.