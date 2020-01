Los taxistas de Oviedo donan 3.300 euros a la Cocina Económica

El presidente de la cooperativa Radio Taxi Oviedo, José Antonio Suárez explicó que la aportación a la cocina económica se ha ido incrementando año tras año, desde hace ya cuatro cuando los profesionales del sector pusieron en marcha esta recaudación voluntaria; se ha pasado de los dos mil euros de 2015 a los tres mil trescientos aportados este año. Añadió que era “una satisfacción esta colaboración con los más necesitados”.

Tras recibir el cheque de manos del presidente de la cooperativa Radio Taxi Oviedo, la directora de la Cocina Económica , Sor Esperanza Romero, señaló que no dispone de un balance del año recién finalizado pero aseguró que el número de usuarios sigue siendo elevado y están apareciendo perfiles nuevos: los exiliados de países sudamericanos azotados por la inestabilidad política y la crisis económica. Según la religiosa, son familias de Venezuela y otros países de Sudamérica que piden ayuda para poder llevar a su casa porque no pueden acudir a la entidad benéfica con sus hijos pequeños. También personas que han agotado el subsidio de paro o que no les alcanza para cubrir sus necesidades más básicas. Otro perfil del usuario habitual es el de personas que padecen diversas adicciones, según explicó Sor Esperanza Romero.

Según la directora de la Cocina Económica hay un descenso en las aportaciones de particulares pero crecen en cambio las de las empresas. Papel destacado juega también el centenar largo de voluntarios que colaboran en las diversas tareas de esta entidad benéfica. Por su parte, el ayuntamiento de Oviedo colabora desde 1982 al sostenimiento de la Cocina; la aportación del pasado año fueron ciento siete mil euros y la misma cantidad destinará este año.