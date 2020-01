Ayuso considera una "anécdota de medios" sus declaraciones negando que la contaminación mata

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado hoy de "anécdota de medios" sus declaraciones en la entrevista de Año Nuevo en Radio Madrid en las que negaba que la contaminación pudiera producir la muerte a nadie en la región. Ayuso ha asegurado que ella es "libre para opinar" lo que quiera y que solo se deben tener en cuenta sus políticas al frente del ejecutivo regional en esta materia.

En una declaración institucional, la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que no se ha hablado de lo que se ha tratado en ese consejo, Ayuso ha cargado contra el futuro ejecutivo de Pedro Sánchez, cuya investidura fue aprobada este martes. La presidenta de la Comunidad considera un peligro para Madrid el gobierno de coalición que echará a andar en las próximas semanas.

En este asunto ha centrado su comparecencia junto al vicepresidente, Ignacio Aguado, sin querer rectificar acerca de lo que manifestó en la SER. "Nadie ha muerto de esto. Yo no quiero que se genere una alarma de salud pública porque no la hay", expresó en aquella entrevisto Ayuso.

La presidenta defendió entonces que Madrid es una de las capitales con mayor longevidad del mundo "con uno de los mejores sistemas de transportes" y destacó que lo importante es que aumenten las peatonalizaciones y mejoren los transportes y su uso, insistiendo en que "no se va a morir la gente como se expone muchas veces. No es real. La contaminación no nos gusta a nadie y la tenemos que atajar poco a poco pero Madrid está haciendo las cosas bien en ese sentido".