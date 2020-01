A vueltas con el caldo de Navidad en Cuéllar

Ha sido el comentario en la calle de todas las Navidades y desde el Ayuntamiento han querido acallar rumores y contar lo que ha ocurrido con el caldo Aneto que desde hace seis año la empresa dona al Consistorio para repartirlo en las distintas actividades que se realizan durante las fechas navideñas. La concejal de Educación, Raquel Gilsanz, ha explicado que en el mes de junio recibió un correo de la empresa preguntando si querían seguir recibiendo el caldo como en años anteriores, a lo que se respondió afirmativamente. La entrega de 1650 litros, según relata estaba prevista para el 22 de noviembre pero al no tener noticias, el 1 de diciembre se pusieron en contacto con la empresa quien les informó que el caldo ya había sido recepcionado, para sorpresa de la concejal que no sabía nada. El teléfono que venía en el albarán era el de la presidenta de la Asociacion de Belenistas por lo que la concejal, según explica, se puso en contacto con la presidenta que reconoció haber recibido “su caldo”, en palabras de Gilszanz, a lo que ésta matiza que “su caldo relativamente porque la recepción de ese caldo era en el Ayuntamiento, Plaza Mayor 1”.

Desde el equipo de Gobierno afirman que escribieron a la asociacion para pedir que entregaran caldo a los belenes vivientes puesto que no habían tenido noticias hasta el momento. La sorpresa fue que la asociacion se puso en contacto con los belenes vivientes diciendo que el caldo se daba desde los belenistas sin decir que el Ayuntamiento había pedido que se entregara ese caldo. En principio se iban a entregar unos 12 litros a cada belén aunque luego fue más, “pero creo que esto no se deberían haber gestionado así, no obstante agradecemos a la Asociación que recapacitasen y dieran algo de caldo a los belenes vivientes para que todo el pueblo pudiera tomarlo”, concluye Gilsanz.

Desde la Asociación de Belenistas, su presidenta Sonia Martín ha pasado por los estudios de Radio Cuéllar para hacer balance de las visitas que ha recibido los belenes esta navidades y ha querido dar su versión de los hechos. Martín ha calificado de “triste y lamentable que este tema se derive así, se está desvirtuando la verdad, no es que ellos tenga una verdad y nosotros otra”. Así ha comentado que Caldo Aneto colabora desde hace muchos años con las asociaciones de belenistas y también con la asociación de Cuéllar. “En años anteriores yo era concejal y había dos espacios municipales donde había belenes y había caldo. Este año desde el Ayuntamiento no teníamos locales municipales y Aneto ha mandado el caldo a la asociación de Belenistas que es con quien colabora. El 24 de diciembre hablé con uno de los representantes de los belenes para decirles que se les iba a dar caldo para los belenes vivientes pero que no se lo podríamos dar hasta el mismo día de reyes”, explica Martín.

La presidenta de la Asociación y concejal de Cultura en la anterior legislatura ha comentado que el caldo que ha recibido la asociación se ha repartido en muchos sitios, mencionando Cuéllar y sus belenes vivientes, el Seminario de Segovia, Gomezserracín, Campo de Cuéllar o Encinillas desde donde se lo han pedido y en este último caso que además ha colaborado con la Asociación.

La concejal Lucía Arranz, ha apuntado que “la línea que separaba la anterior concejalía y la presidencia de los belenes era muy difusa” y ha pedido que no se deje caducar el caldo sobrante como en años anteriores, que se entregue a los CEAAS para las personas que lo necesitan. En este sentido Martín ha aclarado que el caldo caducado del pasado año ya llegó caducado porque se entregó fuera de fechas debido a que se había perdido el palet. “Somos responsables y solidarios a la hora de repartir caldo y es una pena que el único balance que se hace desde el Ayuntamiento sea el problema del caldo. Nosotros no hemos tenido ningún problema y hemos hecho lo que nos correspondía hacer”, ha sentenciado.