La Policía de Valdemoro "no puede garantizar la seguridad" del municipio

En la última década la Policía Local de Valdemoro ha perdido más del 20 por ciento de agentes entre bajas y traslados y no se han cubierto. Esto ha llevado a los cinco sindicatos policiales, CPPM, UPM, CSIF, UGT y CCOO, a denunciar una situación que consideran muy grave: en muchas ocasiones no se cubren los servicios mínimos, hay únicamente dos patrullas para solventar las emergencias de 80.000 vecinos y, en la práctica, el municipio se queda sin policías disponibles.

Aseguran los representantes de los agentes que con esta situación no pueden garantizar la seguridad en la localidad, ni siquiera con la ayuda de Guardia Civil. A la falta de agentes suman las carencias materiales: no hay grúa municipal, tampoco cámaras de tráfico, llevan tres años sin uniformes nuevos, no hay emisores suficientes y la mayoría de coches tiene más de diez años de antigüedad.

Además critican que el alcalde, Sergio Parra, aún no se ha reunido con ellos para tratar todos estos asuntos, a los que suman una deuda con cada policía local que ronda los 3.500 euros por diferentes conceptos (reclasificación de categorías laborales, horas extraordinarias o bajas médicas retribuidas).

Recientemente otras Policías Locales como las de Getafe o Humanes de Madrid también ponían de manifiesto situaciones muy similares en el sur de Madrid.