Víctor Fernández: "El valor de los puntos en la segunda vuelta es mayor"

El Real Zaragoza jugará mañana en el Estadio de Gran Canaria y lo hará sin su último fichaje André Pereira que continúa poniéndose a un tono físico adecuado y será el sábado ante el Mirandés cuando pueda debutar con su nuevo equipo. "Está con un déficit físico, podría estar para 20 - 30 minutos contra Las Palmas pero con riesgos, le vamos a dar tiempo y lo normal es que pueda jugar ante el Mirandés", aunució el Víctor Fernández.

Sin el delantero portugués, ni con Alberto Soro por una amigdalitis, es como viaja el Real Zaragoza para medirse a un conjunto canario que para el entrenador blanquillo "es de los equipos con una plantilla de más calidad".

En función del resultado que saquen los zaragocistas de la isla podrían obtener puntuación de ascenso directo aunque Víctor Fernández comentó que "espero que el mejor momento esté por llegar, somos un equipo que tenemos muchas cosas que corregir y ser más regulares".

De cara al once titular de mañana no se esperan muchos cambios en la alineación titular: "Son muchos partidos y vamos a utilizar a casi todos, habrá cambios respecto al partido del Sporting, pero en ese sentido no habrá grandes sorpresas".

El preparador técnico también habló en la previa del encuentro sobre el mercado de fichajes al que el Real Zaragoza sigue muy pendiente: "Cualquiera de los que venga tienen que ser jugadores que nos mejoren y que tenga unas características que no tenemos en la plantilla".

Por último, sobre la situación de Íñigo Eguaras, que acaba contrato el próximo mes de junio, Víctor Fernández apuntó que "es un jugador que me gusta mucho, si el equipo sigue jugando igual de bien y el jugador juega de forma brillante tendrá consecuencias positivas para el futbolista".