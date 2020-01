"La zona de protección acústica de Uribiarte se queda corta", dicen los vecinos

Después de constatar con un estudio sonométrico "la intensidad y frecuencia" del ruido, y las continuas quejas de los residentes, queda dibujada como 'zona saturada' el tramo de la calle Uribitarte entre la isleta y la travesía, y las calles Arbolantxa y San Vicente hasta Ibañez de Bilbao. "Para evitar que la contaminación acústica se extienda a zonas limítrofes" se ha delimitado alrededor un 'área de respeto' que abarca desde las escaleras y el paseo de Uribitarte, Colón de Larreategi, Mazarredo y Barroeta Aldamar.

La portavoz de los vecinos de Uribitarte 'Anaitasuna', Celina Pereda, recuerda al Ayuntamiento que "el ruido del ocio nocturno es un problema importante de la ciudad y queremos conocer las medidas de los sonómetros para poder evaluar si están teniendo impacto"

Por su parte, el concejal de Sostenibilidad Alvaro Pérez ha asegurado que el "primer avance ha sido aprobar la medida y esperamos que el recorrido con hosteleros y vecinos vaya dando resultados. Pero hay que dar tiempo para este tipo de procesos".

"Pido un poco de paciencia porque estamos acometendo medidas y estoy convencido que van a dar buenos resultados, señala Pérez-

En lo que se refiere a otras zonas de la villa, "en Ledesma el Ayuntamiento está trabajando, después de la prueba piloto en julio con la instalación de sonómetros para intensificar las dinámicas de sensibilización. Quremos dar un paso más".

Héctor Sánchez, de la asociación de Hostelros, también se ha pasado por Hoy por Hoy Bilbao. Asegura que el problema "no es de los establecimeintos sino de los clientes que salen a la calle. El objeivo se puede compartir entre hosteleros, vecinos y ayuntamientos para intentar reducir el ruido". Y ha añadido que "discrepamos, eso sí, en cómo afrontar el problema. La hostelería tiene la responsabilidad que tiene, que se limita al local, es interior y eso se cumple. Lo que pasa en la calle no es un problema nuestro sino de orden público. En eso no estamos de acuerdo", ha afirmado Sánchez-. "No podemos aceptar medidas que acoten el negocio que también contribuye al desarrollo de la ciudad. Hay derechos diferentes y se trata de encontrar un punto intermedio. no de culpabilizar a los hosteleros. es cosa de todos"., ha concluído Sánchez.