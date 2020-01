Dolores Serrat: "¿Es ese el cambio que queremos los españoles?"

En estos primeros días del 2020 estrenamos un año que no será un año cualquiera. Será un año de cambios en lo político y, seguro, también lo social. Son muchas las alertas que nos avisan del fin de una etapa política, el fin de la etapa que se inició en la transición y que ha crecido al amparo de la Constitución del 78, una etapa de progreso y libertades que ha colocado España a la altura de los mejores países del mundo.

En estos últimos tiempos estamos viendo cómo se va fraguando una operación de precisión quirúrgica, cuyo último fin es cambiar el orden establecido. Porque no se puede interpretar de otra manera las permanentes injerencias del gobierno ante las instituciones del Estado, ni su tolerancia y pasividad hacia aquellos que, con premeditación y alevosía, incumplen la ley. Es difícil confiar en un gobierno que nace marcado por la desconfianza entre los socios y los cargos de complacencia. De todas formas, lo que nos deparará el futuro lo iremos viendo, pero lo que sí es una realidad es, que sin respeto a la ley y sin independencia de los poderes del Estado, no hay democracia, es otra cosa. Y me pregunto: ¿es ese el cambio que queremos los españoles? Con sinceridad creo que, mayoritariamente, no.