Lunin refuerza la portería

Francesc Arnau, director deportivo del Real Oviedo, ha decidio "pescar" en el Real Valladolid en este mercado invernal. Hace unas semanas el catalán mantuvo una reunión con Miguel Ángel Gómez, secretario técnico de la entidad blanquivioleta, para conocer de primera mano las posibilidades existentes de reforzar su plantilla con aquellos futbolistas que no estuviesen teniendo participación a las órdenes de Sergio González.

Este miércoles, minutos después de anunciar la incorporación de Luismi, el club carbayón hacía oficial la llegada del portero ucraniano Andriy Lunin, que también se entrenó con el resto del equipo, y llega cedido hasta final de temporada pero en este caso sin opción de compra al final de la misma. Sin contar con minutos en LaLiga por la titularidad de Masip, su último encuentro disputado fue el pasado sábado en la Copa del Rey ante el Marbella, siendo decisivo para la clasificación de los suyos a la siguiente ronda.

Lunin, que viene de ganar el Mundial sub-20 este verano, torneo en el que fue nominado como mejor portero del mismo y por tanto 'Guante de oro', recala en el conjunto azul con la etiqueta de titular y tiene serias opciones de jugar frente al Almería de inicio. Su llegada cierra las puertas a Alfonso Herrero, al que se refirió Rozada en rueda de prensa: "Alfonso está incómodo. Si con alguien he sido injusto ha sido con él porque no le he dado ninguna oportunidad. Lo que no podemos hacer es quedarnos con tres porteros".

Por su parte, Lunin, es un guardameta muy joven, de tan solo 20 años, que fichó por el Real Madrid hasta el 2024. Cuando se acordó su traspaso al club blanco, en verano de 2018, fue cedido al Leganés y la presente termporada también estuvo a préstamo en el Valladolid.

Debutó en la Primera División ucraniana con el Dnipro cuando tenía 17 años y acabaría participando en un total de veinticinco partidos. Es internacional absoluto con su país y ahora, con la mirada puesta en la Eurocopa, busca encontrar la regularidad que no ha tenido en estas dos últimas temporadas para seguir creciendo como futbolista.

En su última etapa antes de venir a España disputó 36 partidos con el Zorya Luhansk entre la Liga de Ucrania, la Copa de Ucrania y la Europa League, dejando la portería a cero en 10 partidos y encajando un total de 54 goles.