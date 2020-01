Aguado niega que la reunión del ejecutivo en plena sierra y sin convocatoria pública fuera secreta

El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha negado este miércoles que el encuentro que mantuvo el ejecutivo en la sierra y sin convocatoria pública fuera una reunión secreta. Todos los consejeros se reunieron con la máxima discreción en la antigua residencia de trabajadores de la presa del embalse de Santillana, edificio que pertenece al Canal de Isabel II, según ha adelantado el diario El Mundo. Allí celebraron una comida que no figuraba en la agenda de ninguno de los miembros del Gobierno, de la que no se informó públicamente y para la que, en consecuencia, tampoco estaban convocados los periodistas para una posterior rueda de prensa. Aguado afirma que se trató de un "encuentro informal".

La reunión clandestina llega tras meses de fricciones entre los dos socios del ejecutivo, la última de ellas este miércoles. Fuentes de la Consejería de Educación han mostrado su sorpresa a la SER por el acto que ha convocado el vicepresidente en Arroyomolinos. Allí Aguado asiste a una clase de la profesora que ha sido reconocida como la Mejor Docente de Infantil en la tercera edición de los premios Educa; pero que ya el martes fue recibida por el consejero de Educación Enrique Ossorio.

Aguado ha querido tener su propia foto. Un interés, el de convocar a los medios para un área que no se corresponde con las competencias de Gobierno que tiene Aguado, que ha llamado la atención en la Consejería.

Aún así, fuentes de la comida en la sierra, señalan a la SER que hubo buen ambiente entre los socios en esta reunión. Hablaron de política, actualidad y del Gobierno de Sánchez; pero sin reproches entre los socios del ejecutivo de la Comunidad. El propio Aguado ha señalado que "que no hay ninguna tensión. Somos un Gobierno unido que trabaja desde hace ya semanas a velocidad de crucero, muy por encima de otras administraciones".

Con buen o peor ambiente, lo cierto es que el encuentro contó con todos los elementos de uno de carácter secreto, lo que ha despertado la indignación de Más Madrid. Aguado lo niega porque afirma que "en ningún caso" fue un encuentro clandestino sino una simple reunión interna para plantear cuestiones de gobierno. "La reunión del otro día fue informal, entre nosotros. No hubo ninguna deliberación ni participó ninguna persona externa al Consejo de Gobierno. Por eso no se publicitó", ha aseverado.

Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid, les acusa de haber incumplido la ley de transparencia. "Lo que han hecho es tener una reunión clandestina y, por lo tanto, violar la ley de transparencia de la Comunidad de Madrid que entró en vigor hace dos semanas. En dos semanas ya la han violado una vez y todos los miembros del Gobierno". Abarca no se cree la versión de Aguado: "evidentemente no era un cumpleaños. Era una actividad política en la que trataban de poner fin a este guirigay de gobierno que han montado en el que no tienen ninguna producción legislativa", ha sentenciado.