Richard Barral, asesor de Fernando Vidal en el Deportivo, está dirigiendo una auténtica carrera contra el reloj para cambiar por completo el equipo que diseñó Carmelo del Pozo. El coruñés, que no quiso dar nombres propios en su primera comparecencia ante los medios desde su llegada al Deportivo, aseguró que "esto tiene que ir muy rápido" y que no deben perder energias en operaciones que no tienen opciones de salir adelante .

"Estamos tocando cantidad de jugadores", aseguró el director deportivo en la sombra, con el objetivo de dar un salto de calidad. "Llegarán jugadores, eso no lo dudéis", avanzó Barral, quien también explicó las dificultades que entraña el mercado invernal que "ofrece lo que ofrece".

Richard Barral quiso agradecer al Leganés las facilidades para la salida de Sabin Merino. Barral desveló también que desde el primer momento, trató de utilizar su red de amistades para moverse en el mercado. "Hay que moverse muy rápido y con relaciones de amistades". Ex jugadores están ayudando a que algunos de los fichajes puedan cristalizar.

Salidas en el Deportivo

Uno de los capítulos más delicados que tiene el Dépor es el de las salidas. La marcha de Longo y Christian Santos son prioridades para el club. La llegada de Sabin Merino y de Beauveau (con el que ya está cerrado el acuerdo) deja sin opciones de minutos a los arietes actuales. "El tiempo nos come y las salidas irán en función del mercado", explicó Barral. La nueva dirección deportiva ya ha hablado con todos los jugadores que intentan hacer salir del club.