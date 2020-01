El PP denuncia la "oposición irresponsable" de los socialistas

El PP denuncia una “oposición absolutamente irresponsable” por parte de los socialistas en la provincia. Y el secretario general de los populares jienenses y diputado autonómico, Francisco Palacios, ha puesto dos ejemplos. El primero de ellos lo centra en los tiras y aflojas entre gobierno nacional y el regional en torno al decreto ley para la adecuación ambiental y territorial de edificaciones en Andalucía que persigue la regularización de viviendas irregulares. Algo que en Jaén afecta a unas 36.700 viviendas y en Andalucía, a más de 300.000.

Este norma fue presentada en el Parlamento Andaluz para su aprobación y fue avalado, según informaba Palacios, con el voto del PP, Cs, VOX y también del PSOE, mientras que Adelante Andalucía rechazó la medida. Un amplio consenso que contrasta con la carta recibida en diciembre por la administración regional donde el ejecutivo de Pedro Sánchez esgrimía un conflicto de competencias en torno a este decreto ley y donde "amenazaba", según palabras del diputado popular, "con llevar este decreto ante el Tribunal Constitucional". Algo que paralizaría y retrasaría su aplicación.

"El PSOE quiere seguir pisándole el cuello a los andaluces. Quieren subir los impuestos que ha bajado Juanma Moreno, no nos devuelven los 537 millones de IVA que son nuestros, nos impiden buscar financiación en los mercados y ahora quieren que no se pueda resolver el problema de más de 320.000 familias andaluzas. Algo que no vamos a permitir".

Oficinas liquidadoras

El otro ejemplo sobre "oposición irresponsable"· del PSOE puesto sobre la mesa por Francisco Palacios, ha ocurrido esta misma semana. Recordamos que hace unos días el parlamentario socialista Felipe López aseguraba que la Junta eliminará 9 de las 12 oficinas liquidadoras del Registro de la Propiedad existentes en la provincia, haciendo que los ciudadanos tengan que recorrer muchos kilómetros para resolver sus gestiones.

El popular Francisco Palacios dice que es "rotundamente falso" y que esta situación no influirá de ninguna forma en la prestación de servicios al ciudadano. "Vamos a seguir prestando el mismo servicio", aseguraba. Lamenta que el PSOE genere "una alarma que no es real".

"Felipe López, si tomamos como referencia lo que el gobierno andaluz ya ha dicho y lo que nuestro consejero de hacienda ya ha dicho, está mintiendo. Dando un dato está generando una alarma que no es real. La oficina liquidadora de Alcalá la Real, como el resto de las 91 oficinas en Andalucía, seguirán funcionando y atendiendo a los ciudadanos de la misma forma en la que se viene haciendo hasta ahora".

Fuentes del PP explicaban a Radio Jaén que la supresión de oficinas liquidadoras aparecida en el BOJA del 20 de diciembre de 2019 supone sólo "un cambio administrativo interno" ya que, según reconocen desde el Partido Popular, ciertas gestiones de carácter interno se realizarán desde este momento sólo en las oficinas de Martos, La Carolina y Úbeda. Aseguran los populares que esto no afectará al servicio de atención al ciudadano.