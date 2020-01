Malestar en las cuencas mineras: "Es difícil una transición justa que tenga una viabilidad real"

Las reacciones en cuanto al reparto de los 307 millones de los 7.500 que corresponden al Fondo de Transición justa no han tardado en llegar por parte de algunos municipios afectados. El reparto ha causado cierto malestar en el territorio, o al menos ciertas reservas, y reclaman mayor transparencia.

El alcalde de Ariño, Joaquín Noé, confía en que los números no estén cerrados y que se tengan en cuenta criterios como la despoblación. "Según parece no es una cifra ya cerrada sino que todavía es negociable", señala. "Los criterios que han empleado no los tenemos claros pero creo que ha debido de ser la pérdida de mineros".

En Polonia, "serían 120.000 mineros y en España los que quedaban eran 1.700", continúa Noé. "No sé si es el baremo que habrán cogido u otros" pero "habrá que poner encima de la mesa la despoblación u otras cosas pendientes, como que las regiones mineras, al cerrar las minas, se quedan desvalidas". Por eso, "lo interesante es que pongamos todos los agentes sociales proyectos encima de la mesa".

Por su parte, el alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, se muestra reacio respecto a la cantidad destinada y muestra prudencia ante las negociaciones. Demanda al Ministerio de Transición Ecológica mayor seriedad.

"No sé si esta negociación ha terminado y, si es así, y España es el octavo país en recibir estos fondos (307 millones), y con esa cantidad es difícil plantearse un plan de transición justa que tenga una viabilidad real".

Por eso, sostiene que "si de verdad se quiere hacer un cambio de las economías del carbón a una economía industrial alternativa es necesario tomarse en serio esta transición".