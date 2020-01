Carlos Casanova: "Este año vamos a sonar diferente"

El padre de las letras de La Traviata es el profesor Carlos Casanova, que este año escribe solo y exclusivamente para ellos. Con una excepción: alguna colaboración que hace para el Carnaval de Las Palmas. Precisamente cree Casanova que el crecimiento de los grupos de la vecina isla obedece a los fichajes de letristas chicharreros. Lo dice con la sorna e ironía que caracteriza sus creaciones, que el año pasado valieron a su grupo para alzarse con un accésit en Interpretación. En la toscalera murguera -este año sin 'El Flaco' en la dirección musical- comparte responsabilidad en las letras con tres puntales como Javi Pechi, Aíto y El Farra.

¿Fue el accésit una sorpresa agradable?

Sí, aunque nosotros sabíamos que si pasabamos a la final teníamos alguna opción de cartón y la verdad es que fue una grata experiencia volver a conectar con la grada y recuperar ese wifi que habíamos tenido años atrás. Y que habíamos perdido, esa la verdad.

¿Considera que La Traviata ha aprendido de sus propios errores?

En vez de buscar los fantasmas afuera, lo que intentamos fue ser autocríticos y dar un giro en el estilo para ser más comerciales. Quitamos densidad política a las letras y eso nos vino bien para enganchar más con el público. Tal vez la gente esté cansada de ese tipo de contenidos y busca escuchar otro tipo de letras. Más divertidas, más directas.

¿Preparado para cantar en una final donde muchos le verán de pie?

Para eso primero hay que pasar. Yo siempre doy un voto de confianza a las cosas nuevas aunque a mí personalmente me gusta ver la final sentado. Porque como espectador iría a escuchar la letra más que a bailar los pasacalles.

¿Van a arriesgar en el reparto de temas para fase y final?

No. Tenemos un repertorio bastante equilibrado y confiamos en acertar con la elección, pero es algo que aún no tenemos claro. Cierto es que a veces uno se equivoca cuando tiene que tomar esa decisión, que es más importante de lo que parece.

¿Ha habido reducción de componentes en La Traviata?

Somos 65. Está claro que salir en murgas hoy en día supone un sacrificio enorme y mientras hay grupos con muchísimos componentes, otros se están quedando atrás. Pero no nos podemos quejar. Para mí 65 es el numero ideal de componentes. Ni más, ni menos. Así estamos muy bien.

¿El objetivo es el cartón?

El objetivo es gustar y poder cantar todo el repertorio. O sea, estar entre las ocho finalistas del viernes.

¿Cómo definiría el estilo actual de La Traviata?

Sigue siendo el mismo estilo de siempre sí reconozco que se ha vuelto un poco más comercial. Letras con contenido, crítica, atrevimiento y buscando siempre que el espectador se sienta identificado con lo que cantamos.

¿Cómo valora la evolución del concurso?

El concurso ha evolucionado precisamente hacia una versión más comercial de las murgas finalistas. Antes primaban las letras cargadas de contenido. Ahora todo es más directo y sin escalas. Nosotros hemos intentado adaptarnos.

¿Se estrechan las distancias entre las murgas de Tenerife y las de Las Palmas?



Está claro que musicalmente las murgas de Las Palmas han mejorado bastante. Y es normal que se estén acercando: muchas de sus letras llevan la firma de letristas chicharreros.

Volvamos al concurso de Santa Cruz, ¿ve difícil que no gane una de las cuatro grandes de este decenio?

Está claro que Mamelucos y Zeta Zetas le han cogido el punto al concurso; y a los demás nos toca esforzarnos por estar peleando con ellos o al nivel de ellos. Pero cualquiera de las que sea finalista puede ganar.

¿Este año ha firmado cláusula de exclusividad?



Bueno, no he escrito a los niños ni he hecho nada más. Me he centrado en La Traviata y alguna colaboración en Las Palmas.

A 15 días de que empiece el concurso, ¿se atrevería a adelantar algo de lo que llevará La Traviata al Recinto?



Iremos en la misma línea del año pasado y con un cambio importante: vamos a sonar diferente. Hemos traído a Adrián Montes de Oca con un estilo totalmente distinto al que tenía 'el Flaco', al que estamos agradecidios por todos los años que estuvo con nosotors. Adrian monta en tonos más altos, pero en todo caso lo importante es que se ha adaptado bien al grupo y el grupo a él. Es una suerte contar con él. Es un pibe muy implicado.

