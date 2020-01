Cantabria consigue frenar el avance de la avispa asiática. Los datos del año 2019 ponen de relieve que la estrategia que se desarrolla en la comunidad empieza a dar resultados. Durante todo el año pasado, el Gobierno de Cantabria retiró casi 1.800 nidos de avispa asiática. Esto es un 37 por ciento menos que los retirados un año antes.

El dato es relevante, explican desde el Ejecutivo, porque -por lo pronto- supone frenar la tendencia que Cantabria acumulaba desde hace 3 años.

La invasión de la vespa velutina ha sido imparable durante todo este tiempo, pero en 2019 se ha conseguido parar, a tenor de estos datos consultados por la Cadena SER.

La directora general de Ganadería, Beatriz Fernández, asegura que la labor de trampeo que se ha hecho en muchos ayuntamientos de Cantabria está dando resultados y "puede ser la causa" de esta disminución de la presencia de la avispa asiática.

Una labor de trampeo que se ha hecho a través de empresas contratadas para ello y, sobre todo, a través del trabajo de los propios apicultores.

No obstante, Fernández pide que no se baje la guardia, porque "no hay que olvidar que la avispa asiática es una especie invasora" y, como tal, su comportamiento es "impredecible".

La actuación del Gobierno abarca a todos los ayuntamientos de Cantabria excepto los más grandes, Santander, Torrelavega y Castro Urdiales. La capital del Besaya ha presentado sus datos, y también evidencian un retroceso en la presencia de esta especie.

El municipio donde más nidos de avispa asiática ha retirado el Ejecutivo autonómico es Reocín, con 113, seguido de Santa Cruz de Bezana con 105. Esta avispa está presente en toda la región, pero donde más ha colonizado es en zonas próximas a la costa.

Los apicultores piden cambios en el protocolo

Los profesionales del sector, los apicultores, juegan un papel fundamental en estos resultados. De hecho, ellos son quienes realizan el 80 por ciento de las tareas de trampeo. El presidente de la Asociación Montañesa de Apicultores, César Alonso, pide al Gobierno cambios en el protocolo de actuación para obligar a los ayuntamientos que hagan trampeo de avispas reinas y para que mantengan esas trampas.

El Gobierno de Cantabria tiene entre sus planes para este 2020 desarrollar una estrategia de lucha contra la avispa asiática. Es uno de los compromisos adquiridos por el consejero Guillermo Blanco y así figura en el presupuesto de este año.