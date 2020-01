La Justicia retira la imputación a Juan Soler por el 'caso Teatro'

El ‘caso Teatro’ se remonta al año 2015 e investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación del Centro Europeo de Producción de Artes Audiovisuales de Getafe durante la época de Juan Soler como alcalde. Sin embargo era entonces aforado por su doble condición de diputado autonómico y senador, y no fue hasta agosto del año pasado cuando el juez instructor le llamó a declarar.

Sin embargo la defensa argumentó que no tenía por qué comparecer porque los plazos para pedir su declaración habían prescrito y el magistrado no tenía competencias para seguir investigando a Soler, que estuvo aforado hasta las últimas elecciones en 2019. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón.

Aunque no declaró ante el juez, Soler siempre defendió que el contrato del teatro fue tramitado por funcionarios y nunca habló con nadie de ello ni dirigió la adjudicación. Ahora en redes sociales ha manifestado que siempre ha estado “muy tranquilo”, que su investigación supuso “una irregularidad de manual” y que aunque quiso declarar “desde el principio”, “la instrucción” no se lo permitió. No obstante, tanto en octubre como en noviembre la declaración de Soler fue aplazada por estar pendiente del recurso ante la Audiencia Provincial que ahora ha fallado a su favor.

Juan Soler fue alcalde, diputado autonómico y senador entre 2011 y 2015 y mantuvo los dos últimos cargos públicos en la siguiente legislatura, 2015-2019, por lo que tenía condición de aforado, si bien en las últimas elecciones no consiguió acceder ni al Senado ni al Parlamento regional (fue incluido en el puesto 34 de las listas de Isabel Díaz Ayuso), perdiendo esta condición. En total existen ya más de 40 investigados por este ‘Caso Teatro’, entre ellos dos concejales actuales del PP en Getafe.

La querella presentada en 2015 por el partido independiente Impulsa Getafe, sin representación en el Ayuntamiento, denunciaba la presunta concertación en la adjudicación de concursos públicos y especialmente la adjudicación de la redacción del proyecto arquitectónico.