¿Dónde disfrutar en Jerez de un buen asiático?

Me declaro un fervoroso seguidor de la cocina asiática. No sólo es saludable, con una base sustentada en verduras, hierbas y especias, sino que además está rica. Una cocina milenaria, sana y suculenta a la vez. Siempre hice caso omiso a toda suerte de leyendas urbanas y me entregué con deleite a la comida oriental en antros donde a aquellos que comen con la vista se hubieran negado a entrar siquiera.

He comido huevos podridos, ancas de rana, patas de gallo y callos cocidos. Fue el precio que tuve que pagar para poder adentrarme en la versión más auténtica de la cocina china que podemos encontrar en nuestro entorno. Gracias a Carlos Chan, hijo del taiwanés que abrió uno de los primeros restaurante chinos en Andalucía, conocí Chuan Jiang. Es un localucho en medio del Polígono Carretera Amarilla, en la zona norte de Sevilla. El "Chino de los chinos", como titulé hace unos meses en esta misma web. La limpieza y el orden brillan por su ausencia, tanto como los buenos modales en la mesa de la mayoría de clientes. Por si fuera poco, el desagradable personal despacha huéspedes, sobre todo si no tienes los ojos rasgados, que todo hay que decirlo aunque no sea políticamente correcto. A su favor, que no he comido mejor comida asiática que en ese lugar, y pienso seguir haciéndolo aun después de esta crónica.

Aperitivos a base de pata de gallo, callos y tofu en Chuan Jiang / A Boca Llena

Cuando era joven pensaba que en el restaurante Gran Muralla de la calle Medina, justo debajo de la pensión Los Amarillos, estaba la quintaesencia de la cocina china. Menús asequibles para un bolsillo juvenil a base de rollitos congelados, ensalada china azucarada, arroz frito tres delicias en serie, pollo como almendras, cerdo en salsa agridulce, ternera en salsa de ostras y los huevos fu yung bañados en aceite del malo. Este menú se repetía sistemáticamente en los chinos esparcidos por diferentes zonas del casco urbano, a los que solíamos ir con los amigos porque para comer con mantel no teníamos muchas más opciones a ese precio. No había dos distintos. En todo caso, la incipiente oferta de cocina oriental en nuestra región tenía un dignísimo representante en el desaparecido restaurante chino Casa Chan, en la urbanización El Bosque.

Años más tarde, disfrutamos efímeramente de otro estupendo restaurante asiático, Feng Shui. Los platos más representativos de la cocina china, cantonesa, vietnamita o japonesa tuvieron una acertadísima réplica en este local de lujo al que Jerez se le quedó pequeño y acabó concentrando de nuevo todos sus esfuerzos en el proyecto inicial de Chiclana. Allí estuve este mes de agosto, pero la pobre impresión tanto del servicio como de la cocina me llevó a la triste conclusión de que no es ni la sombra de lo que fue.

Sushi en Oishii / A Boca Llena

Poco después llegó la moda de los restaurantes japoneses. A Kampai, en la avenida Tío Pepe, le ha faltado romper. Demasiado irregular. O sales muy contento o todo lo contrario. No hay término medio. Por destacar algo, la sopa de miso.

Para mi gusto, un poco sobrevalorado está el Kiri, el famoso coreano de Divina Pastora que ha reabierto después de un cierre inesperado que mantuvo en jaque a su fiel clientela. Algo debe tener el agua cuando la bendicen. Estupendos los rollitos de queso y marisco y la sopa de almejas y algas. Muy correcto el sushi. Sin embargo, tan insoportable como incomprensible el arroz y la pasta siempre pasados de cocción, lo que limita bastante la carta. El helado frito sin embargo lo bordan.

Otra opción es el "to take away" del sushibar Okado, que está a punto de cumplir cuatro años en la zona de Hipercor. Aunque tienen algunas mesas en el propio local, es ideal para llevar y disfrutarlo en casa. El arroz glutinoso lo condimentan con vinagre de arroz, azúcar, sal y sake. El resultado se aprecia en los deliciosos uramaki, sushi, niguiris, makis y sahimis. Hay un secreto añadido, se llama kombu, un alga que aporta sabor y que le da un toque personal. Recomendables los combos, para probarlo todo. Esteban Cosano y su equipo son garantía.

Fideos salteados con pollo en Udon Noodle Bar & Restaurant / A Boca Llena

Muy cerquita, al principio de la calle hermano Eugenio, lleva unos meses abierto La Famila. En apariencia es uno de tantos bares familiares, pero de su cocina salen platos chinos caseros de elaboración propia y buena calidad. En una pizarra van anotando los platos que van rotando cada día. Recomendables el arroz de la casa, las gyozas, los tallarines, los fideos chinos, las sopas y ensaladas. Es la misma comida que se sirve cada día en la mesa de la familia que gestiona el local. Todo muy auténtico.

En cuanto a restaurantes, me quedo con dos: el Oishii, en Comandante Paz Varela, y Udon, en Luz Shopping. El Oishii lo lleva una familia jerezana cuyos miembros fueron expresamente a Japón durante un tiempo para importar los secretos de la cocina nipona. Son de lo más discreto. De hecho no hacen publicidad ni facilitan la labor de quienes pretendemos informar sobre él. He estado cenando tres veces en los últimos meses para empaparme bien de una carta japonesa de cabo a rabo.

Surtido de shushi y sashimi en Okado / A Boca Llena

El local es pequeño y muy singular. La decoración es marcadamente oriental y, además de un par de mesas o tres, tienen un tatami elevado para que quien quiera comer en el suelo pueda hacerlo y quien quiera sentarse también. En cualquiera de los dos casos es una experiencia. La carta hace honor al nombre del establecimiento, que significa rico y sabroso. Una docena de entrantes, ensaladas, nueve tipos de sopas (miso, ramen y udon), una veintena de platos; sushi, hosomaki, futomaki y nigiri.

A destacar el udon de ternera picante, una sopa de fideos gruesos, ternera y huevo que es un espectáculo. Tampoco desmerece la Omusoba, una tortilla rellena de tallarines a la plancha, o el sashimi variado con atún, salmón, sepia, pulpo y anguila.

Sopa con camarones en Kiri / A Boca Llena

De un negocio familiar a una franquicia. En la isleta central del centro comercial Luz Shopping, en medio de una destacada e inevitable oferta de comida rápida que también tiene su público, lleva dos años y medio funcionando muy bien Udon Noodle Bar & Restaurant. Es la cadena de comida asiática líder en nuestro país. Después de que en 2004 abriera el primer local en Barcelona, lo han hecho medio centenar más en toda España. El restaurante de Jerez es amplio, moderno y acogedor, con capacidad para un centenar de comensales. De la carta me quedo con las gyozas (empanadillas japonesas) de pollo al curry, gambas con ajetes, verduras o cerdo. También con el ramen de ternera, un delicioso caldo elaborado con soja, brócoli, espárragos trigueros, cebolla, ternera confitada, shichimi, espinacas y huevo de corrol semicocido marinado. Y por supuesto, los fideos salteados con pollo al curry amarillo, con leche de coco, setas shiitake, zanahoria, calabacín, brotes de soja y cebollino. Todo regado con sake caliente, estupendo para garantizar una buena digestión. Al menos cuatro veces al año renuevan la carta de sugerencias con platos e ingredientes de temporada. La carta genérica se renueva dos veces al año.

De la cocina de Mar Ali salen sabores que recuerdan al desaparecido Casa Chan, aunque su estilo es más filipino que chino. Jorge, su responsable, formó parte del equipo original del señor Chan. Auténtico su arroz de la casa, los tallarines y las lumpias y rollitos de primavera de elaboración casera. Aunque se salga del guión, muy aclamado su sandwich club.

Arroz frito de la casa en Mar Ali / A Boca Llena

De Passion Noodles, donde estuvo toda la vida el bar Córdoba, decir que el local no es muy acogedor. Una decoración descuidada y con aspecto de poco aseada que no invita a comer en él. Sin embargo, en la carta hay algunas sopas y fideos curiosos que merece la pena probar.

Del resto de chinos, o asiáticos como se autodenominan ahora, les diría que más de lo mismo. Mucha comida en serie de dudosa calidad y precio bastante asequible. Eso sí, difícil que le puedan dar más por menos.