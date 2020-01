El Getafe CF recibe al Real Betis en el primer partido sin Leandro Cabrera

El Getafe C.F. (5º, 33 puntos) recibe (Coliseum, domingo, 16:00 horas) al Real Betis Balompié (11º, 27 puntos) en el primer partido sin Leandro Cabrera que servirá para ver quién es el sustituto elegido por José Bordalás en el centro de la defensa a la espera de la llegada de fichajes.

El duelo debe confirmar a los azulones como candidato a Europa (sea Europa la UEFA Europa League o la Champions) dejando muy lejos a un rival, a priori, por ese objetivo como es el conjunto verdiblanco.

Los sevillanos solo ha ganado un partido fuera de casa esta temporada y quieren evitar una semana trágica en Madrid tras caer en Vallecas en Copa del Rey.

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte declaró de "alto riesgo" el partido.

SEMANA DE BIENVENIDAS Y DESPEDIDAS

El conjunto azulón ha confirmado este jueves dos noticias ya conocidas: la retirada de Markel Bergara y la llegada del directivo Clemente Villaverde.

¡Nuestro azulón Markel Bergara se retira y tiene un mensaje para todos vosotros @realsociedad @sdeibar @udvecindario @laliga! ☺



¡Eskerrik asko por todo lo que nos has dado en esta última etapa en nuestro Club y mucha suerte en adelante! 💙#GraciasMarkel #UnAzulonMas pic.twitter.com/MDkZv1q0U9 — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 23, 2020

El de Elgoibar cuelga las botas por culpa de una lesión que sufre en una rodilla, tras pasar por un verdadero calvario desde hace dos temporada. Bergara publicó en las redes sociales del Getafe un emotivo mensaje de agradecimiento, que es a su vez un resumen de enseñanzas, no solo para el fútbol si no para la vida, sobre cómo tomarse las dificultades que uno va encontrando en el camino.

Bergara dijo sentirse un privilegiado por toda la gente que ha conocido durante su trayectoria. Destacó sentirse siempre "valorado y querido" por futbolistas, entrenadores, directores deportivos, cuerpos médicos y presidentes y subrayó que la Real Sociedad, “el club de mi vida”, se formó “a nivel profesional y humano. Conseguí todos los valores necesarios”.

También quiso dar las gracias a la familia azulona. “Mi último equipo, en el que he tenido momentos complicados pero me he sentido muy arropado tanto por el club como por la afición”.

Este jueves el club también anunció que Clemente Villaverde, ex consejero del C. Atlético de Madrid, será el nuevo director general. Después de una relación de 35 años con el conjunto rojiblanco, Villaverde cambiará de aires para sustituir a José María Durán, que abandonó el Getafe para fichar por el R.C.D. Espanyol el 30 de diciembre de 2019 después de tres temporadas en el cargo, informa EFE.

El nuevo director general del Getafe llegará acompañado de Antonio Sánchez Mora como director del área general.