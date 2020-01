Montakit Fuenlabrada se juega ante UCAM Murcia 'media' permanencia

Montakit Fuenlabrada (4-14) intentará romper su mala racha de nueve derrotas consecutivas en su visita (Palacio de los deportes, sábado, 18:00 horas) a UCAM Murcia (5-13) y de paso salir del descenso. De 10 partidos en Murcia, el ‘Fuenla’ ha perdido nueve.

Sobre el encuentro habló Nico Richotti, que destacó que tras la derrota frente el Barça el equipo dejó “cosas positivas que podemos sacar pues cambiamos la imagen que ofrecimos ante el Betis. Las sensaciones son diferentes, sabemos que podemos competir contra cualquiera”.

De cara al partido en la capital murciana, asume que “es una cancha caliente y más en esta situación en la que estamos ahora, un público que aprieta bastante. Ellos se crecen ahí, juegan mucho más duro y tenemos que ser conscientes de que tenemos que salir muy duros desde el minuto uno”.

Reconoce que nunca ha vivido una racha de derrotas así. “Hay que estar con tranquilidad, no tienes que dejar que la ansiedad te maneje porque el ansia de querer ganar te puede jugar en contra. Eso es algo que tenemos que saber manejar, sobre todo si dentro del partido las cosas no te van bien, hay que saber que los partidos son largos y no dejar que nos pese la mochila de las derrotas acumuladas”, dijo.

Tácticamente dejó claro que “es evidente que el UCAM Murcia tiene dos armas que son muy peligrosas: Booker y Eddie. Para mí lo más importante va a ser que no aparezcan terceros o cuartos protagonistas. Sabemos que ellos dos van a hacer puntos porque tienen un talento enorme, hay que tratar de ponerles las cosas lo más difícil posible, pero tampoco podemos descuidar a los demás”.