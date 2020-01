El 31 de enero Down Talavera inaugura su nueva sede

La asociación de personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, familiares y profesionales de Talavera de la Reina y provincia, celebra el próximo 31 de enero de 2020 a las 19:30h la inauguración oficial de su nueva sede sita en Avda. Pio XII, núm. 11 B, bajo derecha.

Tras año y medio de adecuación de espacios y de preparación de las instalaciones para llevar a cabo las actividades que Down Talavera desarrolla día tras día con personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, la nueva sede de Down Talavera está lista para su inauguración.

Dicha sede, fue cedida a Down Talavera en mayo de 2018, por el Ayto. de Talavera de la Reina con el fin de llevar a cabo todo tipo de actividades orientadas y encaminadas a aumentar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Actualmente, se están llevando a cabo varios proyectos en las nuevas instalaciones, tales como: Servicio de capacitación, habilidades pre laborales, habilidades sociales, habilidades académicas funcionales, habilidades comunicativas, autonomía, etc. Los servicios de apoyo familiar, formación, grupos de hermanos, voluntariado y ocio inclusivo se mantienen en la sede sita en el Instituto de Ciencias de la Salud, 2ª planta.

Con este acto inaugural, Down Talavera abre sus puertas a personalidades políticas, entidades, familias, amigos, asociaciones y a todo aquel que quiera conocer la laboral que desempeña la asociación.