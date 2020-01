Gritos racistas contra Williams en el RCDE Stadium

Mediada la segunda mitad del partido entre Espanyol y Athletic de este sábado, Gaizka Garitano ha decidido introducir el primer cambio en su equipo: Raúl García por Iñaki Williams. Cuando el delantero se ha dirigido hacia el banquillo por la banda, ha recibido gritos racistas por parte de un grupo de aficionados del Espanyol situados en la zona baja de la grada.

Williams ha informado de lo ocurrido a su compañero y capitán del Athletic, Iker Muniain, que ha trasmitido el mensaje al colegiado del partido, Sánchez Martínez. Sin embargo, este no ha podido reflejar lo ocurrido en el acta del partido al no haber sido testigo directo de lo ocurrido -no haberlo escuchado directamente-.

El delantero ha declarado después sentirse enormemente dolido: “Estoy triste porque un insulto racista es algo que nadie quiere escuchar. Está totalmente fuera de lugar. La gente tiene que venir al estadio a disfrutar, animar a su equipo y vivir el fútbol, que es un deporte de amistad y equipo”.

Es la segunda vez que Williams sufre este tipo de insultos. La anterior fue en 2016 en el Molinón. Entonces Clos Gómez, encargado de dirigir el encuentro, lo recogió así en el acta: “Dicho hecho fue comunicado al delegado de campo para que a través de megafonía se dieran las instrucciones oportunas, realizándose estas de manera inmediata. Una vez hecha la advertencia pública, se reanudó el juego, no volviéndose a producir ningún otro incidente".