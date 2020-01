Subida a uno de los buses de transporte metropolitano desde San Pedro de Nós, en Oleiros, hasta Entrejardines, en A Coruña, la conselleira de Infraestruturas ha censurado las declaraciones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, del pasado viernes en su visita a la ciudad. Ethel Vázquez considera que Ábalos se fue de Galicia "dejando un reguero de mentiras e incumplimientos". Considera que es necesario llamar la atención al ministro por irse de aqui "sin dar ninguna información" de los proyectos pendientes de su Ministerio.

A juicio de la conselelira, el ministro no aclaró nada sobre la conexión del puerto exterior de Punta Langosteira con la línea de ferrocarril o la estación intermodal de A Coruña, o la mejora del recorrido por tren a Ferrol. Ethel Vázquez entiende que "hai un retraso importantísimo na chegada do AVE a Galicia" sin que la insistencia del ministro en que llegará en 2021 haya satisfecho su demanda de información. Afirma que no hubo "nin información nin explicacións" sobre los plazos del tren de alta velocidad. "Tómanos por parvos", apostilló la conselleira, quien vio en las palabras de Ábalos "un reguero de incumplimientos".

Acuerdo de investidura

Vázquez ha tachado de inconcreto el acuerdo de investidura entre el PSOE y el BNG porque, dice, nada se sabe de cómo se va a materializar el pacto en lo que se refiere a la transferencia de la AP-9 para Galicia. Lo único que está claro, dice la conselleira, es que "los gallegos tenemos que seguir pagando" por la Autopista del Atlántico sin conocer información alguna sobre la eliminación de los peajes.

De esta manera, la titular de Infraestruturas de la Xunta de Galicia ha trasladado la "profunda preocupación que va creciendo" en este ámbito con respecto al Ejecutivo nacional.

Transporte público de Galicia

Sin embargo, ha apuntado al "intenso trabajo de la Xunta" para poner en marcha el nuevo plan de transporte público que traerá al área de A Coruña el funcionamiento de "nuevas líneas, incremento de servicios a la universidad o la extensión de los horarios por la mañana y por la noche".

Vázquez ha destacado así que este plan incorporará "importantes mejoras y nuevas medidas que serán efectivas tras el verano y contribuirá a incrementar el uso" de este tipo de transporte.