Cuentakilómetros a cero

Cuando vienen mal dadas en el Xerez Deportivo FC, cosa que últimamente ocurre con desesperante asiduidad, procuro pensar cómo hubiera reaccionado nuestro fundador. Si en lugar de hacerlo desde las vísceras, los bajos instintos, el rencor y el ego, reflexionáramos desde la ponderancia, la moderación y el estilo dialogante y conciliador del recordado Sixto de la Calle. Claro que para ello habría que tener la altura de miras del padre del xerecismo, lo que mucho me temo no esté al alcance de todos.

Nos encontramos en un momento crucial de la temporada. Con tres jornadas disputadas de la segunda vuelta, la directiva, la secretaría técnica y los capitanes disiparon hace ya una semana cualquier duda acerca de quién era el entrenador ideal para tratar de alcanzar el objetivo propuesto. Con ello ha bajado de intensidad el ruido acerca de la necesidad de un relevo en el banquillo e incluso del hipotético regreso de Andrés García Tébar, alentado mucho más por el entorno del técnico manchego que por las opciones reales de que así fuera.

Si hace dos meses Uribe me parecía un profesional con experiencia y capacidad necesaria para asumir la empresa, no tiene sentido que ahora piense lo contrario, aunque el parcial de los ocho encuentros se haya saldado con números de mitad de la tabla para abajo. Confío en la valía y en el trabajo duro e infatigable del asturiano. Al igual que pido a la afición que haga un último esfuerzo por dar otro voto de confianza a un plantel que poco a poco empieza a recuperar a los jugadores desequilibrantes que tanto se han echado en falta en estas semanas.

Puestos a dar una prueba de vida, quédense con la victoria ante el líder y las hechuras de un equipo que saldó con nota esa prueba de fuego. No hay un motivo más claro para creer que aún es posible, que nada se consigue abroncando al banquillo o pitándole al palco. Que la suerte está echada y que, para bien o para mal, ya no hay marcha atrás posible. Que los principales interesados en que el equipo esté arriba al final es su afición, y que el triunfo no será sólo de Uribe, de Coca y de Edu Villegas, sino de lo más de 3.000 socios.

Superado (ojalá sea así) el peor momento del equipo en lo que llevamos de competición, nos encontramos a sólo seis puntos del líder y empatados con el cuarto clasificado. Esto quiere decir que a poco que empiece a entrar la pelotita y vuelvan los resultados, el Xerez DFC no deberá tener problemas para copar las primeras posiciones del grupo X.

De los marcadores de la última jornada podemos concluir que la irregularidad no es un rasgo exclusivo del equipo de Yosu Uribe y que no hay enemigo pequeño en esta Tercera de menor potencial que la de la temporada anterior, pero con mucha más igualdad entre la gran mayoría de los equipos.

Xerecistas, pongamos el cuentakilómetros a cero y en junio, con los hechos ya consumados, pidamos responsabilidades. Ahora, pensándolo con altura de miras, está de más.