Asturias terminó 2019 con 1.600 parados más que el año anterior

Tasa de paro: 13,14 por ciento. Es el dato que resume un año de altibajos recogidos por las sucesivas Encuestas de Población Activa (EPA), cuya última oleada –la del cuarto trimestre de 2019- nos dice que la cifra de parados se incrementó en Asturias en 1.600 personas durante el año pasado. En términos porcentuales ha sido la tercera mayor subida del paro sólo por detrás de Cantabria y Murcia. El Principado se desmarca además de la tendencia nacional que refleja un descenso de la cifra global de parados de un 3,4 por ciento (112.400 parados menos en un año). Con todo, el Principado se anotó en el último año una modesta mejora de la población ocupada: 1.400 ocupados más (apenas un 0,35 por ciento). La población activa crece en 7.400 personas, un 1,14 por ciento, apenas unas décimas por debajo de la media nacional.

En el análisis sindical, Comisiones Obreras se detiene en dos datos: el aumento del paro de larga duración –de modo que más de 32.000 asturianos llevan más de un año sin empleo- y la cifra de hogares con todos sus miembros en el desempleo –representa ya el 9 por ciento y supera en punto y medio la media estatal-. Destaca también este sindicato que Asturias ha perdido el 30 por ciento de su empleo industrial en los once últimos años.

Para la patronal el balance anual de la EPA es malo sin paliativos. De hecho es uno de los peores del conjunto de las comunidades autónomas. La responsable de estudios económicos de la Federación Asturiana de Empresarios, Marta Álvarez, cree que pese a las dudas metodológicas sobre la fiabilidad de las oleadas trimestrales de la EPA, la visión de conjunto invita a tomar medidas. Lo más preocupante para la FADE es que por segundo año consecutivo la EPA revela que Asturias es la única comunidad que pierde empleos.

