El presidente del colegio de árbitros de Bizkaia se ha referido a los últimos acontecimientos en torno a los insultos racistas que se han escuchado en campos de primera división, en el caso de Iñaki Williams y de Regional, en el caso de Luchi, delantero de Abadiño KE.

El Espanyol identifica a 12 individuos que insultaron a Iñaki Williams El club perico asegura que puede "acarrear la suspensión de los carnets de abonado y de socio"

Jon Aguirre, en 'Hoy por Hoy Bilbao', reconoce que "el protocolo actual no funciona" y que están trabajando en uno nuevo que suspenderá los partidos hasta que "aquellos que realizan esos insultos racistas, xenófobos o intolerantes sean expulsados de los campos"

"Cuando se detectaban esos insultos se instaba por megafonía a no secundarlos, pero no solo no están fucionando sino que además parecen reforzar ese mal comportamiento", seáñaba el respoble arbitral. El nuevo protocolo aún no toene fecha de puesta en marcha pero Aguirre isniste en que será "lo ans posible".

El presidente de los árbitros de Bizkaia también se ha referido a la investigación abierta sobre los insultos homófobos contra un colegiado en Muskiz, "estamos a la espera de la decisión judicial y se están aportando nuevas pruebas, incluidos unos videos".