La Falla Plaza del Mercado Central cambia su verbena por un mercadillo para evitar el incivismo en Fallas

Las Fallas de 2019 dejaron abierto un debate sobre las consecuencias colaterales de las verbenas falleras. Calles y plazas sucias, orines y en el peor de los casos el deterioro de edificios protegidos.

Es lo que ocurrió el año pasado en el entorno de la Lonja, Patrimonio de la Humanidad desde 2016, con la verbena de la Falla Plaza del Mercado Central, entre otros muchos puntos de la ciudad.

Pero la falla ha decidido cortar el problema de raíz y en 2020 no montará verbena y la sustituirá por un Mercado Medieval similar al de Navidad. El presidente de la Falla Plaza del Mercado Centro, José Vicente Archer, asegura que la decisión se ha tomado para evitar todas las "tensiones que se vivieron en 2019 y contribuir a que no se repitan las imágenes de incivismo que vivieron" a pesar de sus esfuerzos para que no se llegar a ese punto.

La comisión seguirá teniendo su carpa junto a la falla en la plaza del Mercado y allí realizarán sus cenas y actos, pero no contarán con la verbena abierta al público.

Por su parte Gloria Tello, la concejala de Cultura, ha recordado que por primera vez, en estas Fallas, se va a instalar una valla por todo el edificio además de que todas las verbenas que se hagan por la zona se harán dentro de las carpas.

Es la respuesta de Tello a la denuncia del Partido Popular que asegura que el Ministerio de Cultura ha pedido al alcalde de València que evite la degradación de la Lonja de València, especialmente durante fiestas como las Fallas.