Apicultores asturianos se manifiestan en Madrid por la supervivencia de las abejas

Apicultores de toda España se han manifestado este viernes en Madrid "Por la supervivencia de las abejas". Han recorrido la distancia entre el Ministerio de Agricultura y el Congreso de los diputados para exigir al gobierno la prohibición de plaguicidas tóxicos que afectan a los polinizadores y medidas más efectivas contra las principales amenazas de las colmenas, como la varroa, un parásito muy temido por los colmeneros y la 'vespa velutina' o 'avispa asiática'. Entre ellos han estado representantes de los apicultores asturianos que extienden sus quejas al Principado. Piden entre otras cosas actualizar el protocolo de actuación frente a esta especie invasora, y que para ello se cuente con ellos.

Ellos son los afectados y los que más saben pero se quejan de que el Principado no les tiene en cuenta. No lo hicieron cuando les avisaron de la llegada de la 'vespa velutina' y más de cinco años después de confirmarse el primer foco en una colmena en San Tirso de Abres, siguen sin hacerlo. Esa es la principal reivindicación frente al gobierno regional de los apicultores asturianos representados por la Federación de Asociaciones de Apicultores del Principado de Asturias (FAPI) y Stop Vespa Velutina Asturias, que se han manifestado con sus compañeros del resto de España para pedir al Ministerio de Agricultura que pongan las medidas necesarias para salvar a las abejas.

En este sentido, desde la Federación de Apicultores se quejan también de que a pesar de representar a la mayorías de colmeneros, a unos 1.700, esta semana el Consejero de Desarrollo Rural y Agroganadería, Alejandro Calvo, no les convocara para hablar de la Indicación Geográfica Protegida, y solo hablara con otra asociación que solo representa a los apicultores profesionales, unos 70. Al respecto, el presidente de FAPI, Tino Rodríguez explica que ellos no están en contra de la IGP 'Miel de Asturias', pero si de cómo afectará al etiquetado de las mieles de aquéllos productores que no se acojan a ella, porque la palabra Asturias no podrá aparecer por ningún sitio.

Varias asociaciones de apicultores han firmado un manifiesto para mostrar también su desacuerdo con la forma de actuar del Principado en relación con la creación de la IGP 'Miel de Asturias'.