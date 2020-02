Madrid comienza el año destruyendo más de 34.000 empleos

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de enero descendió un 1,03 por ciento en relación al mes anterior, con un total de 34.083 cotizantes menos, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes. No obstante, respecto a enero de 2019, la región presenta un incremento del 2,86 por ciento de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 91.031 personas más empleadas. Así, la cifra de cotizantes global en la Comunidad de Madrid supera los 3,2 millones de personas.

El Ministerio que dirige José Luis Escrivá ha explicado que, como es habitual, los datos de enero reflejan el impacto del fin de la campaña navideña, con un retroceso más intenso en comercio y hostelería, sectores con gran peso en el tejido productivo madrileño.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid aumentó en 11.417 en enero, una subida del 3,36 por ciento, que deja la cifra total de desempleados total en 350.749, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este martes.

"No es un buen mes" para el empleo

El gobierno regional reconoce que las cifras son objetivamente malas. Lo han hecho los dos socios del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "El mes de enero no es normalmente un mes excepcionalmente bueno para el paro", ha reconocido la presidenta Ayuso, a la que después secundaba el vicepresidente. "La verdad es que no son datos buenos", ha dicho Aguado. Tanto PP, como Cs, han señalado la "incertidumbre" que -según dicen- traslada el nuevo gobierno central. "Somos el motor económico del país, pero no una isla", ha asegurado la popular. "Es el primer mes en el que entra de forma efectiva la formación del nuevo gobierno", ha incidido el naranja. Ambos han pedido al equipo de Sánchez que aclare qué hará con la legislación laboral. La única concesión a la autocrítica ha venido del vicepresidente. "Ni hace una semana éramos los campeones del mundo -en referencia al buen dato que arrojó la EPA del último trimestre de 2019-, ni ahora lo estamos haciendo peor", ha relativizado Aguado, que ha señalado también que la madrileña es una economía "muy estacional".

Los sindicatos creen que las cifras de enero son un síntoma de algo más grave. UGT cree que "la economía de Madrid se está estancando", en palabras de su secretaria de Relaciones Laborales y Formación, que apunta al descenso de los datos anuales de contratación. Comisiones Obreras habla de "datos preocupantes". Lo dice su secretaria de Empleo, Eva Pérez, que señala el cambio de ciclo en la reducción del paro: "mientras estos años veníamos reduciéndolo a un ritmo de 30.000 personas al año, en el último prácticamente no se ha movido", añade.

La patronal madrileña habla de unos datos "pésimos" a nivel nacional, "aunque en Madrid las cifras también son malas -dice Franciso Aranda, portavoz de CEIM, no alcanza la alarma de las que tenemos a nivel nacional". CEIM cree que la desaceleración se ve amortiguada en Madrid por la sintonía existente en la mesa de diálogo social y la política fiscal autonómica; que contrapone con los planes de Moncloa de cambiar la legislación laboral e incrementar los impuestos. Ideas que -aseguran los empresarios madrileños- "les preocupan".