Apelando a la mejora de nuestra autoestima, como pedía Rafael Ballester, el presidente de INECA, les propongo que se fijen en todo lo que somos; en las cotas de progreso que hemos alcanzado. Bueno, pues, si fuéramos capaces de poner todos los vectores alineados; si fuéramos capaces de tener una estrategia conjunta; si fuéramos capaces de consensuar proyectos comunes, tendríamos un futuro esplendido, me atrevería a decir.

La verdad es que lo tenemos todo -hasta las amenazas que se pueden convertir en fortalezas- para alcanzar un desarrollo compartido.

Cuando a los que vienen de fuera de la provincia les recordamos que somos la quinta del país se quedan un tanto perplejos. No se lo esperan o no se lo terminan de creer, piensan que en importancia económica y social nos superan Sevilla, Málaga, Vizcaya o Zaragoza.

Y en ese sentido, en algo tan simple y tan complicado, también atina INECA. No nos proyectamos de forma global, no vertebramos, no nos queremos lo suficiente y por miopías preferimos vivir de espaldas unos a otros. ¡Qué se lo pregunten a los alcaldes de Alicante y Elche! Y este es solo un ejemplo por el que podíamos empezar.