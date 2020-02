Del Amo: "La Ciudad Deportiva es uno de los proyectos para la reelección"

El presidente de la Federación Navarra de Fútbol Rafa Del Amo ha confirmado en su visita a SER Navarra que se presenta a la reelección en un proceso que ya está en marcha. Reconoce que sabe de movimientos de otras candidaturas alternativas como la promovida por Javier Lorente y preguntado por si teme enfrentarse a un "Casillas foral" o un "Mariano Rajoy navarro" señala que "me parece desagradable lo que está pasando a nivel nacional, creo que aquí no va a pasar eso, no hay que entrar en esos juegos. Nosotros nos presentamos con el trabajo de los últimos 4 años. Somos un federación pequeña y humilde pero hay que estar representado en todos los lados."

Respecto a los proyectos pendientes o los retos que se han marcado si salen reelegidos para los próximos 4 años presenta un plan estratégico con 6 puntos principales en el que avanza uno de ellos, una Ciudad Deportiva de la Federación Navarra de Fútbol para el que ya tiene ojeados los terrenos pero para eso primero tienen que ganar las elecciones y que haga lo propio Rubiales en la española.