Se recrudecen las protestas del campo extremeño

Aunque no hay fechas concretas, si está previsto que las movilizaciones se lleven a cabo en la última semana de febrero. Así lo han puesto de manifiestos desde APAG Asaja Cáceres en la provincia cacereña y APAG Extremadura Asaja en la de Badajoz que serán las encargadas de coordinar las protestas.

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha anunciado que estas nuevas movilizaciones son para mostrar el malestar del campo por la situación del sector y para revindicar unos precios justos y en defensa del mundo agroganadero.

En la provincia pacense se ha avanzado el corte de carreteras nacionales o autovías, como pueden ser la A5 o la A66, además de las Nacionales 430 y 432 y los enlaces con Huelva y Córdoba. No obstante, los detalles se darán de manera exacta en breve.

Sobre las propuestas de diálogo realizadas desde las distintas administraciones, Metidieri ha señalado que “hay buena disposición a seguir dialogando” pero no hay ninguna solución firme y “las propuestas que hay sobre la mesa no nos satisfacen y no queremos más paños calientes”. Para la organización agraria son necesario hechos y no tantas palabras.