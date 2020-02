Monasterio defiende el veto parental en Madrid y recuerda a Ayuso que Vox es imprescindible

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha insistido en reclamar que se ponga en marcha el llamado 'pin parental' en Madrid y le ha recordado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que el acuerdo que alcanzaron fue puntual para su investidura y no de gobierno.

"En el Gobierno de la nación hoy tenemos comunistas y totalitarios porque ustedes que tuvieron la posibilidad de defender las ideas, de dar la batalla por la libertad, y renunciaron voluntariamente y se limitaron a la gestión y no combatieron ni la Memoria Histórica, ni la ideología de género ni al hembrismo radical", ha comenzado Monasterio su intervención la sesión del control del Pleno de la Cámara autonómica.

Además, concretamente, ha incidido en que en la Comunidad se aprobaron unas normativas "totalitarias, que son las de ideológica de género". Con ellas, le dieron a la izquierda "un triunfo con una de sus banderas de la ideología de género que lo que permitía es que entraran en los colegios a adoctrinar a los niños".

"Hoy nosotros lo que pedimos aquí es el 'pin parental', que no es más que una herramienta para los padres poder defendernos frente a esas leyes totalitarias que muchos de ustedes en esta bancada no comparten", ha declarado, dirigiéndose a los 'populares'. Por ello, les ha instado que decidan de que lado quieren estar: de parte de la ministra de Educación, Isabel Celaá, "y los totalitarios" o de parte de la libertad. En este punto, ha indicado que no quieren que les digan que saben que se da en los colegios porque, según ha dicho, les han contestado por escrito que "no tienen ni idea ni los listados de las actividades de los colegios".

Además, ha manifestado que no les vale que le digan que se van a informar a los padres porque la normativa vigente establece "que los contenidos de la ideología de género" se da en "todos los colegios y a todo el alumnado de Madrid, ya sea público, concertado o privado". "No me digan que no van a aprobar el 'pin parental', ¿qué pasa, que van a quitar ustedes también el 'pin parental' de la religión?", le ha preguntado al Gobierno regional.

Monasterio ha insistido en que no tiene un pacto a largo plazo con el PP y su compromiso con ellos se acabó el día que Ayuso fue investida presidenta, "a partir de ese momento, para cada ley, para cada presupuesto, para cada aprobación" ella necesitará "el voto" de sus doce escaños.

Ayuso: "Los compromisos no se acaban cuando lo decide Vox"

A esto ha respondido la presidenta madrileña, que ha indicado que "los compromisos no se acaban cuando lo decide Vox" sino que estos "se llevan a cabo", como ha hecho su Gobierno. "La educación nos preocupa a todos y es un reto que tenemos que afrontar evidentemente desde todos los partidos. Entiendo que muchas familias sientan terror después de escuchar las lamentables declaraciones de la señora Celaá que una y otra vez incendia el debate educativo allá donde puede", ha dicho.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo (EUROPA PRESS)

Y, para la dirigente regional, también es lógico que con las declaraciones de líderes de Podemos y de la "ultraizquierda" también sientan que "a sus hijos les van a manipular de una y otra manera" porque Ayuso cree que "si pudieran, lo harían". Frente a esto esta, "la libertad educativa que se da en la Comunidad de Madrid".

A su parecer, si no fuera por la autonomía la izquierda estaría "dirigiendo los colegios" de la región. "Aquí está ocurriendo exactamente lo contrario. Esta comunidad es la única que permite que las familias elijan el colegio para sus hijos. Esta es una bandera que siempre fue del PP y yo creo que lo que quieren es arrebatársela. Intoxicando no se llega a la verdad", ha dicho. Al tiempo, ha defendido que en la región madrileña "no hay un sistema de adoctrinamiento como hay en otras comunidades".

"Aquí no se da zoofilia en los colegios, no hay adoctrinamiento por más que Hazte Oír le esté haciendo el trabajito por las redes sociales pidiendo una y otra vez. Intentan hacer de la anécdota categoría", ha dicho. A su parecer, están intoxicando a las familias con "vídeos terribles, que son manipulados, que no ni siquiera de la Comunidad, preocupandolas de manera innecesaria".

Para la presidenta, los problemas de la educación están "en otro lado", por ejemplo en el uso de los teléfonos móviles. Por ello, les ha pedido que "pongan en el acento, en la verdad, en los problemas".