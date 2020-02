Ribó se muestra partidario de acortar el cierre del Palau de la Música

El alcalde de València, Joan Ribó, está dispuesto a hablar con los arquitectos para reducir el tiempo de las obras del Palau de la Música. Ribó asegura que estudiarán con los técnicos opciones para que el centro no tenga que estar cerrado tres años.

Ribó se ha pronunciado tras las críticas hechas por algunos arquitectos respecto a la duración de las obras del recinto musical, estimada en tres años, y por si podría reducirse.

"Me vas a perdonar que me sonría porque también hay arquitectos que nos presentan recursos y nos hacen retrasar como mínimo tres meses más la ejecución de las obras", ha afirmado el primer edil tras formularle la pregunta.

El alcalde también se ha pronunciado sobre la comisión para la investigación del fraude de los cuatro millones en la EMT donde pide máximo consenso en las conclusiones. Sin embargo, Ribó no ha querido opinar sobre la reflexión que hizo el miércoles la socialista Elisa Valía, que avisó de que la ciudadanía no entendería que no se asumieran responsabilidades.

Depuradora de Pinedo

Joan Ribó, en contra de lo que había defendido en otras ocasiones, coincide con la concejala de Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, en que no es necesaria la ampliación de la depuradora de Pinedo, que ya es bastante grande y, a su juicio, está sobresaturada.

Ribó también se alinea con Valía en sus dudas para construir un parque acuático cerca del Bioparc. Asegura que el gobierno local está muy concienciado con la emergencia climática y anuncia que acatará la decisión de los técnicos. El alcalde advierte de que el agua es un recurso con el que no se puede jugar.