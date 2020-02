Un renovado Mercado Central reabre sus puertas

El renovado Mercado Central de Zaragoza ya ha abierto sus puertas esta mañana a todo el público zaragozano. Y aunque son muchos los que solo se han acercado hasta allí para cotillear, lo cierto es que tanto los puestos como los bares que se han incorporado en el centro del mercado, Rombo Zentral, estaban hoy a rebosar.

Entre los detallistas, ilusión y ganas, pero entre los zaragozanos que hoy volvían a pisar el mercado un mismo sentimiento: están encantados. "He visto mercados en Valencia, Madrid o Palma y son muy bonitos, pero este le supera", explicaba un hombre. Otros, que incluso venían de propio para verlo, añadían "ha quedado muy moderno y muy bien montado".

La amplitud es, para muchos, uno de los símbolos de esta renovación. Sin embargo, los bares que se han incorporado en el denominado Rombo Zentral, son otro de los puntos a tener en cuenta. "Poner bares en el centro hace que pueda atraer más turismo y que tenga otro tipo de vida, sin que llegue a ser una zona exclusiva de bares", contaba una de sus visitantes.

A decir verdad, la renovación del Mercado Central es algo que no solo ha llamado la atención a los asiduos a este espacio. Esta mañana, ya había una pintora queriendo inmortalizar este momento y otros, como Michael, un joven inglés que acaba de llegar a Zaragoza, disfrutaba solo con ver pasear a la gente. "No tenemos muchos mercados así, y los que hay no son un punto tan focal de la comunidad como aquí, me encanta ver como la gente pasea comprando", afirmaba.