Las obras de mejora en O Pasatempo aprovecharán los planes previos a su declaración como BIC

La Xunta y el Concello de Betanzos se han comprometido a trabajar mano a mano para dignificar, de una vez, el Parque do Pasatempo de Betanzos. Un elemento arquitectónico y natural único en Galicia que ha sido, finalmente, declarado Bien de Interés Cultural. La alcaldesa María Barral ha señalado que confía en que los estudios previos a la declaración, no caigan en el olvido y se aproveche la primera fase del proyecto, que ya cuenta además con el visto bueno de Patroimonio. Todo ello para no seguir retrasando su restauración.

Que O Pasatempo sea declarado BIC ha costado 40 años de trámites.

Como elemento principal de protección está el propio parque, aunque también están incluídos otros componentes como la estatua de la Caridad, la fuente de las cuatro estaciones y los restos del antiguo muro de cierre. Se abre un proceso ahora igualmente complejo, el de la redacción de un proyecto de rehabilitación y las obras como tal.

Xunta y Concello se comprometen a invertir a partes iguales en esas obras de rehabilitación, más que necesarias para un parque del que, debido al abandono, apenas queda un 10% de lo que llegó a ser. De momento el parque está cerrado por seguridad.