La Comunidad nunca autorizó las charlas privadas del 'Hermano Mayor'

El fichaje estrella de Isabel Díaz Ayuso, Pedro García Aguado, más conocido como ‘Hermano mayor’, ha presentado su dimisión este viernes, a través de una carta adelantada por la agencia EFE.

Según ha sabido la SER, Pedro García Aguado nunca tuvo la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid para impartir charlas privadas, en contra de lo que aseguró él mismo y el máximo responsable de la Consejería de Educación, de quien depende ese puesto.

El Consejero de Educación dio una versión en sede parlamentaria que no se corresponde con la realidad. El pasado 7 de noviembre, Enrique Ossorio aseguró durante la sesión de control de la Asamblea de Madrid que el director general de Juventud, Pedro García Aguado, puede dar esas conferencias privadas “siempre que contase con la autorización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la dirección general de Recursos Humanos". Pero ni la Consejería de Educación, ni el departamento de Recursos Humanos de la Comunidad de Madrid, autorizaron esos cursos por los que ha estado cobrando. Nunca lo hicieron porque, ahora, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso alega que “la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos no exige ese permiso del Gobierno”, dice por escrito en una respuesta parlamentaria remitida al Partido Socialista. "O el consejero de Educación no dijo la verdad o ese documento no lo tienen, y por tanto, no puede dar charlas", asegura el diputado del PSOE, Javier Guardiola.

La última de esas charlas se produjo el pasado 3 de febrero en León, en el Foro Internacional del Deporte Ciudad de León, donde ya figuró como ponente en 2019. “Pedro García Aguado está incumpliendo tanto la Ley de Incompatibilidades, como el código ético de altos cargos”, denuncia Guardiola, que entiende que este alto cargo "está generando una competencia desleal porque continuamente publicita en sus redes sociales sus empresas y las charlas privadas que está dando por toda España”.

Pedro García Aguado defendió que podía cobrar por dar charlas siendo alto cargo. Esa fue la versión que aportó durante su comparecencia en la Comisión de Juventud en noviembre, donde no exhibió el documento con la autorización para dar esos cursos, reclamado por PSOE y Más Madrid.

El caso de Pedro García Aguado saltó a raíz de la información adelantada por la SER donde se documentó que la empresa del ‘Hermano mayor’ engañaba a las familias que piden su ayuda. La Cadena SER comprobó a través de varias vías que el Centro Tempus, cuyo socio es el director general de Juventud, Pedro García Aguado, seguía ofertando sesiones de terapia con él por 120 euros. Pero no podía darlas porque es incompatible con la Ley de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid.