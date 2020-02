Grippo: "Me veo varios años aquí"

Simone Grippo fue presentado esta mañana en la sala de prensa del Carlos Tartiere tras haber viajado a Vallecas con sus compañeros, convocado por Javi Rozada, pero sin haber llegado a sumar ni un solo minuto. El central suizo sigue esperando su oportunidad tras una semana atípica en la que sufrió un proceso vírico.

Se trata de un central suizo que cuenta también con nacionalidad italiana que llegó a España de la mano del Zaragoza en verano de 2017 y desde entonces ha sumado 47 partidos en tres temporadas. En su primer año fue un jugador importante pero ya en el segundo sufrió una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha que le apartó de los terrenos de juego. Ahora busca en Oviedo volver a ser importante.

"Me veo varios años aquí. Al principio no me había planteado salir del Zaragoza, pero luego cuando vi este interés y posibilidad con el Oviedo no lo pensé mucho. Al final es un gran club. Miguel Linares ha hecho mucha publicidad por el Oviedo", destacó en primer lugar.

"A nivel personal los primeros días han sido complicados. Me puse malo, tuve algo de fiebre", explicó Suizo sobre cómo está siendo este primer mes en la capital del Principado.

"Intento aportar mucha comunicación porque creo que en el campo es de las cosas más importantes. Una defensa tiene que hablarse mucho, pero empieza desde el primero. Desde el delantero", explicó sobre qué aporta en el campo.

"El equipo está muy vivo, compite muy bien. No va a ser fácil porque la Segunda es complicada, eso sí. Pero vamos a salir de esta situación. El equipo compite a un ritmo muy alto y nos falta algo de calma en alguna situación", sentenció.

Simone Grippo podrá afrontar ya mañana los entrenamientos con total normalidad e intentará luchar por un puesto en el centro de la zaga para el próximo partido ante la AD Alcorcón, el sábado en el Carlos Tartiere.