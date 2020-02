CSIF teme despidos en las oficinas liquidadoras. El sindicato de funcionarios sospecha, tal como ya advirtió el PSOE hace semanas y respondido por el PP, que el nuevo convenio de colaboración firmado recientemente entre la Agencia Tributaria de la Junta de Andalucía y los registradores andaluces pueda tener serias consecuencias entre los 41 empleados de estas oficinas. Recuerdan que el mismo pone en peligro asimismo la atención cercana que estas oficinas prestaban hasta ahora a la ciudadanía en la gestión de determinados tributos.

En la práctica, "se ha despojado a muchas Oficinas Liquidadoras de sus principales funciones, que han quedado reducidas a la recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos, así como a información y asistencia tributaria". Algo que, según el sindicato, se ha hecho para un supuesto impulso a la administración electrónica e indican que "no es aun una realidad tangible".

Si eliminamos el factor del empleo, este nuevo convenio traería más consecuencias. La organización sindical anuncia que afectará también a los propios Registros de la Propiedad "a los que las Oficinas Liquidadoras están asociados. El nuevo modelo implantado por la Junta se traducirá en un menoscabo de la atención al contribuyente” que verá como tendrá que sufragar de su bolsillo “gastos en gestores, administradores o abogados para la tramitación de una documentación que no es sencilla y que se tramitaba con carácter gratuito".

Aunque el PP de Jaén, preguntado por Cadena SER, prometió que esto no afectaría ni a los empleos ni al contribuyente, desde CSIF no lo tienen tan claro y temen que "la reducción de competencias conlleve una cascada de despidos de un personal que ya no será necesario" a ojos de la Junta de Andalucía.

La central sindical de funcionarios cree que esto implicará el sacrificio "de un modelo de trabajo encarnado por las Oficinas Liquidadoras que se caracterizaba por el suministro de una información atinada, completa, exhaustiva, cercana y actualizada", finalizan.