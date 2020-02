La izquierda no tiene oposición en Balears.

Nunca creí que pronunciaría esta frase porque, hasta bien avanzados los años noventa, la ley fundamental establecía que no solo éramos una comunidad de derechas, sino la comunidad más de derechas de España.

Y ahora somos una de las regiones donde Podemos obtiene resultados más abultados, con cinco victorias del PSOE en otros tantos comicios celebrados el año pasado.

De acuerdo, admitamos los datos y concluyamos que mejor para la izquierda.

Por desgracia no es así, sin oposición se vive peor.

La evidencia mas que sensación de que PP, Ciudadanos o Vox se limitan a regañinas estériles es perniciosa para todos los habitantes de Balears.

Y si me apuran, también es negativa para la propia izquierda en el poder.

Es lógico que los progresistas se relajen, que ni siquiera se sientan obligados a corregir los errores inevitables en cualquier gestión.

¿Para qué?, se preguntarán, si la oposición no puede causarles ni un rasguño.

El último ejemplo lo hemos tenido en los abusos a menores tutelados, donde los formalismos burocráticos de la izquierda han neutralizado la oposición sin garra de la derecha.

Y si no acaban de creerme, el último sondeo del CIS no solo consolida al PSOE en Balears, lo cual puede ser una invención de Tezanos, sino que además coloca al PP balear muy por debajo del PP estatal, y ahí no hay truco.