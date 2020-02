El Materno Infantil de A Coruña contará en verano con más aparcamiento y mejores accesos

El Hospital Materno Infantil de A Coruña contará en el mes de julio con más plazas de aparcamiento y nuevos accesos. Es el compromiso de la Xunta de Galicia que hoy ha presentado una nueva organización de viales y accesos. El proyecto en el área del Teresa Herrera forma parte de un plan más amplio de mejora de la accesibilidad en las áreas hospitalarias de la provincia de A Coruña por valor de un millón de euros. Hoy mismo se licitan las obras de construcción.

El Materno se lleva 146.000 euros para accesos, aceras, nuevos viales y plazas de aparcamiento libres, la principal carencia de este centro hospitalario. Los aparcamientos aumentarán respecto a los actuales, la cifra no se ha hecho oficial, y se reorganizarán. Algunas de las plazas se pintarán a ambos lados de la carretera que asciende desde As Xubias hasta el propio Materno. Una vía que ya se usa, no obstante, para aparcar debido a la necesidad de espacios.

La conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, señala que las obras se ciñen al área sanitaria, competencia del Sergas. "Estamos a falar de actuar na propia área, propiedade do Sergas, e por tanto no ámbito onde temos autoridade para entrar e actuar. Hai que conseguir as máximas prazas de aparcamento posibles no vial municipal, que se limitaron recentemente. Nós ofrecemonos ao concello da Coruña para ordear, actuar e compatibilizar prazas de aparcamento co acceso ao vial", señaló la conselleira de Infraestructuras.

El nueve de marzo finaliza el plazo de presentación de ofertas. La obra cuenta con un plazo de ejecución de un mes. El objetivo es que se ejecuten en junio para que estén ejecutadas en el mes de julio.

Traslado del Materno al nuevo edificio

Ethel Vázquez hacía este anuncio acompañada por el gerente del CHUAC, Luis Verde. El responsable sanitario ha señalado que el traslado del Materno al futuro complejo hospitalario de A Coruña se realizará por fases y de forma gradual.

Los nuevos accesos al Materno y la reorganización del aparcamiento serán disfrutados en un futuro por los usuarios de un inmueble cuyo uso está por determinar, en cuanto quede vacío de actividad sanitaria. El edificio es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, quien decidirá a qué se destina el edificio con vistas a la ría de O Burgo.

No hay fecha, de momento, para el traslado de las especialidades del Materno, dentro del plan director del nuevo CHUAC. En unos dos meses será licitada la obra del proyecto constructivo para unificar las unidades de cuidados intensivos y hospitales de día en los antiguos servicios de urgencias.