Una veintena de ganaderos se han concentrado este mediodía en Cort para defender el matadero

Una veintena de ganaderos se ha concentrado este mediodía en Cort para mostrar su disconformidad ante el cierre del matadero de Palma. Según ellos, el lugar debe tener cariz de servicio público y denuncian que las instituciones llevan más de un año sin cumplir sus compromisos económicos.

Además, aseguran que el resto de mataderos insulares no podrían asumir los volúmenes de sacrificio que se gestionan en la capital. Se preguntan por qué motivos Palma no sigue el modelo de Manacor, Inca o Felanitx, donde los ayuntamientos no cobrar alquiler al matadero.

Joan Simonet, gerente de ASAJA, habla de las consecuencias de cerrar el matadero. Según los ganaderos, si el matadero cierra será el fin del 85% de sus explotaciones. También ellos denuncian que en el Ayuntamiento se llenan la boca hablando de consumo de proximidad, dinamizar barrios comerciales, construir un parque agrario y luego carecen de la sensibilidad necesaria para entender que esta infraestructura es básica para Mallorca.