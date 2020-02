Dawn of Fear, terror clásico con sabor español

Hace algo menos de un año, durante la presentación de los juegos españoles que estaban recibiendo el apoyo técnico del programa ‘Playstation Talents’, nos llamó la atención una tétrica propuesta que rezumaba terror psicológico: se trataba de Dawn of Fear y, entonces, sus creadores (Brok3nsite) ya no escondían sus influencias: Resident Evil y Silent Hill, los referentes del survival horror. Después de un año de desarrollo con un equipo de solo cuatro miembros su juego acaba de ver la luz para PS4.

Dawn of Fear es un juego pequeño en presupuesto y duración, pero transmite las sensaciones que esperan los fans del survival horror. Tiene esas cámaras fijas con algunos ángulos forzados que no nos permiten ver en su totalidad las estancias y lo que esconden, y cada cambio de cámara al avanzar es una moneda al aire que nos obliga a cambiar la dirección en la que movemos a nuestro protagonista, aumentando la tensión de la experiencia. Manejamos al protagonista en tercera persona, y debemos administrar bien los objetos curativos y las balas para sobrevivir.

La historia de Dawn of Fear nos pone en la piel del joven Alex, que vuelve a su mansión natal y descubre que la oscuridad se ha apoderado de ella. Ahora es un nido de criaturas horrorosas donde no faltan los zombies y otros especímenes peores. Además de luchar contra ellos para avanzar debe hacer frente a puzzles que son bastante ‘familiares’ como las piezas de ajedrez, las columnas móviles o los suministros concretos de energía para maquinaria.

Oscuridad y ambiente tétrico en Dawn of fear / Brok3nsite

Audiovisualmente el juego es, lógicamente, bastante limitado. Las animaciones de los personajes no son muy numerosas y se echa de menos más claridad en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, pero sin embargo los escenarios y su aspecto impresionan al primer vistazo. Esa ausencia de iluminación, cuerpos informes colgados de las paredes y otros detalles tétricos consiguen crear una gran atmósfera oscura. El juego no tiene voces, pero los textos están español, y sus músicas evocan a las partituras del genio Akira Yamaoka de Silent Hill. Y es cierto que tiene algún fallo de carga de elementos o físicas, pero sus creadores ya trabajan en un parche que estará disponible en unos días para solucionarlo. Su duración es de unas tres horas.

Más actualidad

Playstation 4 y Xbox One acaban de recibir en formato físico Zombie Army 4: Dead War. Los creadores de la saga Sniper Elite (Rebellion) nos proponen sobrevivir a más hordas de zombies después de la caída de la versión muerto viviente del führer, recorriendo ahora Italia y el sur europeo. Regresa la cámara de muerte con rayos X para observar con todo lujo de detalles cómo nuestras balas destrozan el interior de nuestros enemigos, y se ha mejorado el sistema de combate cuerpo a cuerpo. Se trata de un juego cooperativo hasta para cuatro jugadores en la que podemos personalizar el estilo de combate de nuestro personaje.

También está ya disponible para PS4, Switch, Xbox One, PC y Stadia el juego de motocross Monster Energy Supercross The Official Videogame 3. Cuenta con un centenar de pilotos masculinos y femeninos oficiales de categorías 450 SX y 250 SX, además de 15 pistas oficiales. Incluye editor de pistas y servidores dedicados para una fluidez total en su modo multijugador online.

Sonic y Knuckles en la segunda parte del juego del erizo / SEGA

Los clásicos de SEGA Sonic The Hedgedog 2 y Puyo Puyo 2 llegan en versión digital para Nintendo Switch el próximo 20 de febrero. En el caso del juego protagonizado por el erizo azul, podemos jugar en modo competitivo, un nuevo salto para ganar velocidad, modo contrarreloj y la posibilidad de utilizar a la ardilla Knuckles. En el caso de Puyo Puyo 2 el título llega traducido al inglés y batallas para dos jugadores online. Ambos juegos están englobados en la colección clásica SEGA Ages.