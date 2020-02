Baluarte acoge del 21 al 23 de febrero la 15 edición de la feria Navartur

Baluarte acogerá del 21 al 23 de febrero la 15 edición de la Feria Navartur Reyno de Navarra, Feria internacional de Turismo, que "un año más ofrece una gran variedad de destinos nacionales e internacionales".

La feria Incluirá, según han explicado, las tendencias turísticas de moda, además de propuestas de turismo de proximidad para disfrutar de destinos como Euskadi, Aragón, La Rioja, Cataluña, Andalucía, Canarias, Castilla León, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Galicia, etc.. así como espacios especializados como turismo enológico, gastronómico, deportivo...

La oferta de turismo rural, slow tourism en el medio rural, ecoturismo, turismo de naturaleza, de parques naturales etc... tendrá su espacio en Navartur, con "una amplia oferta de alojamientos rurales y agroturismos; éstos últimos, no solo ofrecen la posibilidad de alojamiento, sino de disfrutar de la hospitalidad de sus propietarios, convivir con sus familias, participar en tareas como recolección de frutos, elaboración de queso, mermeladas etc...".

La Comunidad foral presentará en Navartur 2020 la quinta estación turística, "un territorio singular en el que naturaleza, cultura y paisaje proporcionan atractivos para un turismo diferenciado a lo largo de todo el año". El cicloturismo y la gastronomía darán protagonismo a esta quinta estación o quinto tiempo, "que tiene que ver con nuestra manera de pararnos a vivir, con nuestra peculiar forma de contar y de ayudar a descubrir un reyno de sensaciones".

A las cuatro estaciones tradicionales, invierno, primavera, verano y otoño, Navarra ha añadido la quinta, aquella que tiene que ver con el carácter, "la peculiar manera de contar, de mirar y descubrir, compartir y crear con el entorno". "Recoge lo intangible, todo lo que nos hace singulares y nos diferencia: la calidad de vida, la sociabilidad de nuestra gente, nuestros sabores, nuestra cultura, paisajes, historia, tradiciones e idiomas", ha explicado la organización.

La feria, que ha sido presentada este jueves en rueda de prensa, está organizada por Events & Holidays, con la colaboración de Gobierno de Navarra y la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra.

