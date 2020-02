"Para ti": 40 años de la movida madrileña

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #86. EMISIÓN 16/02/2020

ARTISTA: PARAÍSO

CANCIÓN: PARA TI

AÑO: 1980

HISTORIA: 40 AÑOS DE LA MOVIDA MADRILEÑA

VIDEO: PARA TI - PARAISO

A lo tonto, a lo tonto, han pasado ya 40 años desde que empezó la movida madrileña. Todo el mundo coincide en que el nuevo movimiento musical que cambió la cultura entera del país tuvo un involuntario acto inaugural: el concierto homenaje a Canito, que tuvo lugar en el Salón de actos de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid el 9 de febrero de 1980. Canito era un batería fallecido unas semanas antes en accidente de tráfico. Y sus amigos decidieron montar ese concierto homenaje, que fue televisado en TVE y presentado por Carlos Tena y Diego Manrique, y en el que tocaron grupos como Los Secretos (que entonces aún se llamaban “Tos”), Nacha Pop, Alaska y los Pegamoides, Mamá, Mermelada, Trastos, Mario Tenia y los Solitarios, y Paraíso, el grupo del que hemos seleccionado el tema de hoy en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN.

Ese concierto tan malo como trascendental fue el que abrió el melón de la movida madrileña. Se trataba de un estilo de pop nuevo lleno de inexpertos veinteañeros nacidos en torno a 1960 y alcanzaban la mayoría de edad en la época de la Transición. Pero la movida era mucho más: había ganas de recuperar años y años perdidos en la oscuridad franquista, era cultura por doquier, era necesidad de hacer cosas distintas, de modernidad bien entendida, de una alegría y una libertad nuevas. Madrid era una mezcolanza de diversas tribus urbanas, todas compartiendo una misma ciudad y mismas

inquietudes desde diversas perspectivas y en múltiples disciplinas: música, pintura, cine, fotografía, teatro... Porque había ganas de cambiar y de ser parte de ese cambio. Y más allá de unas letras o melodías mejor o peor interpretadas había un deseo curtido en años de frustraciones; el deseo de poder ser uno mismo y así poder expresarlo.

Con la movida madrileña pasa un poco como con mayo del 68: todo el mundo dice que estuvo allí, y es mentira, claro. Ha habido gente que se ha querido subir a ese carro no habiendo pertenecido nunca a él y también hay quien sí que estuvo y ahora lo aborrece. Como todo, la movida tiene partidarios y detractores, pero ¿quién no tiene un lugar en su corazón para alguno de los grupos musicales que la nutrieron? A los ya aludidos habría que añadir a Radio Futura, Gabinete Caligari, La Mode, Ejecutivos Agresivos, Zombies, Los Nikis, Danza Invisible, Aviador Dro, Parálisis Permanente, Glutamato Ye-yé, Ciudad Jardín, Alphaville, Polanski y el Ardor, y muchos, muchos más.

Coincidió la movida madrileña con el momento en que el PSOE alcanzó el gobierno en España, y los dos fenómenos fueron muy de la mano e hicieron avanzar al país en paralelo: el nuevo movimiento musical y el socialismo progresista supusieron la renovación en la música y en la política. La movida jubiló a cierto tipo de pop viejuno que ya estaba agotado y los socialistas, por su parte, hicieron olvidar al franquismo. Y a mediados de los noventa, tanto la movida como el PSOE vivieron su decadencia, pagaron por sus errores y languidecieron por igual más o menos en los mismos años.

Para ilustrar el recuerdo de la movida en nuestro programa hemos acudido no a alguna de las más clásicas canciones de los ochenta que de tanto gustarnos están ya gastadas, no sé, “La chica de ayer” de Nacha Pop o cualquiera de Gabinete Caligari, Los Secretos o Alaska. No: hemos buscado una exquisitez que sonó mucho en aquel tiempo efímero y eterno al mismo tiempo y también en aquel concierto iniciático. Uno de los geniecillos del movimiento fue Fernando Márquez, el Zurdo, que destacó consecutivamente en Kaka de Luxe, Paraíso y La Mode. En el grupo Paraíso compuso en 1980 el tema que ponemos hoy en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN. Decía con sorna Julián Hernández, de los gallegos Siniestro Total, que la década de los ochenta es la más larga de la Historia, que no se acaba nunca, que es interminable y llega hasta hoy. No le falta razón: a los nostálgicos de los ochenta no se les han olvidado nunca esos 10 años que ya son 40, siguen mentalmente instalados allí, en aquella Arcadia ochentera joven, feliz, sonriente, embustera y plácida, y nada mejor que este “Para ti”, dedicado a una quinceañera o quinceañero imaginados de aquel tiempo o de este, que creo que lo resume todo