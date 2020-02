Óscar Cano reivindica para el Castellón el "derecho a soñar" por el ascenso

El entrenador del CD Castellón, Óscar Cano, reclama para su equipo el “derecho a soñar” tras conseguir la permanencia virtual y sin renunciar a poder disputar la promoción de ascenso a Segunda división.

El Castellón es segundo en el grupo III de Segunda B y ya ha conseguido una permanencia virtual que la pasada campaña no logró hasta el último suspiro del campeonato. Por ello, el técnico granadino, Óscar Cano, recalca que “lo primero que había que certificar era la permanencia y a partir de ahí, eso nos da el derecho a soñar”.



Para Cano “hay ocho o nueve equipos que vamos a optar a esas cuatro plazas y para nosotros sería importante mantener la dinámica competitiva”. Por ello, en el partido en Badalona, “si fuésemos capaces de ganar, mínimo podríamos mantener la segunda plaza y podríamos asaltar el liderato”, aunque reconoce que “ahora no se va a decidir nada, solo seguir sumando para merecer estar entre los primeros”.



Entre los principales rivales por lograr un puesto entre los primeros cuatro clasificados, el técnico del Castellón cita que “hay tres filiales absolutamente diferenciales sobre los demás. No podemos compararnos ni con Barcelona, ni con Espanyol ni con Villarreal, pero que aún así, “vamos a intentar luchar con los recursos que tenemos nosotros para estar cerca de ellos y, por qué no, tratar de sacarlos de esa lucha final”.



En cuanto al estado del equipo, Cano señala que la plantilla está "bien; venimos de un buen resultado y de un buen partido” y sobre su rival el domingo, el Badalona, destaca que “es un equipo que empezó la temporada con malos resultados".



"Va alternando buenos resultados con malos resultados y lo mejor para ellos es que han pasado de ser un equipo por el que nadie daba un duro a estar ahí. Es un rival que nos va a exigir mucho”, concluye.