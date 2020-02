El BNG se pregunta cómo está la declaración de la cárcel de la Torre como Bien de Interés Cultural

El BNG llevará la situación de la cárcel de la Torre al próximo pleno municipal, después de que en esta emisora la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, supeditase cualquier uso del inmueble a una rehabilitación integral de alto coste económico. Los nacionalistas quieren saber cómo están los trámites para que la prisión sea declarada Bien de Interés Culutural.

El Bloque recuerda que en octubre de 2019 el pleno municipal aprobó una moción para que el Ayuntamiento solicitase a la Xunta de Galicia la declaración como BIC. Esto obligaría al Estado a rehabilitar el edificio y abrirlo al público.

"Pódense tomar desde o concello iniciativas como a declaración de Ben de Interese Cultural do cárcere, serviría para obrigar a garantir o mantemento e abrilo ao público", defiende la concejala nacionalista Avia Veira. Señala que el objetivo de estas iniciativas es claro: "Trátase dunha decisión de emerxencia, sempre co horizonte da devolución do cárcere ao Concello, xa que está construído en terreos municipais".

El acuerdo de mandato firmado por el PSOE y el BNG en A Coruña establece que el Gobierno local debe realizar las gestiones necesarias para conseguir la devolución al patrimonio municipal de la vieja cárcel.