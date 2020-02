El Athletic se centra en el duelo ante Osasuna

El Athletic mira hacia la vuelta de las semifinales de Copa del próximo 5 marzo en Granada. La opción de volver a una final de Copa está cerca tras el 1-0 de la ida en San Mamés.

Pero antes de la cita copera, el equipo rojiblanco deberá afrontar 3 partidos ligueros: Osasuna en San Mamés, el duelo ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza y la visita del Villarreal a Bilbao.

Uno de los capitanes del equipo, Raúl García, aboga por centrarse en la Liga hasta que llegue esa cita y mantener la línea de juego de las últimas jornadas a pesar de ocho jornadas que encadena el Athletic sin ganar.

"Lo único que cambiaría serían los resultados de los partidos porque el equipo ha hecho méritos para sacar mejores resultados. Voy más a fijarme en las buenas sensaciones, entre comillas, y que el equipo hace cosas para sacar los partidos. Con esa forma de jugar vamos a tener opciones de ganar", concluyó.

Por otro lado, el centrocampista del Athletic afirmó que Osasuna es "un equipo con mayúsculas" que, a pesar de ser recién ascendido, "parece que ha estado más tiempo en Primera". "Les intento ver siempre que puedo y me gusta mucho. Juegan como un equipo y nadie se va de la línea de presión. Si no estamos al 100%, no vamos a ganar", subrayó.

Gaizka Garitano tendrá las bajas para este domingo de Dani García e Iker Muniain.