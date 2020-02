La Comunidad de Madrid vuelve a retrasar el pago del comedor escolar a los niños pobres

Les deben cinco meses y lo que llevamos de febrero. La Comunidad de Madrid está pagando con mucho retraso las becas de comedor que adelantan mes a mes los centros educativos y que se dan a las familias con menos recursos o en situación de pobreza. El comedor cuesta al día, 4,88 euros. Las familias con Renta Mínima de Inserción pagan un euro y el resto de alumnos en situación desfavorecida abonan 1,88. El retraso no es nuevo, "viene ocurriendo así en los últimos años", como explica a la SER uno de los directores de un colegio público afectado por esta demora. "Lo que nos debían del curso 2018-2019 nos lo ingresaron a finales de noviembre", explica este director.

En el caso de este colegio público de la región calculan que de media, al mes, tienen que pagar cinco mil euros de su bolsillo a la empresa que gestiona el comedor. "Ingresamos ocho mil euros pero tenemos que pagar trece mil al mes", dice su responsable. Estos ingresos se reciben en tres pagos. Por norma general, el primer abono aborda el 50% de la previsión de las ayudas de comedor del total del curso y los siguientes pagos, el resto. "Hay colegios que tienen remanentes pero hay otros en los que la cuenta se va quedando sin fondos", asegura otro director a la SER. "Esperas para comprar material de oficina, como los folios, hasta que recibes el dinero y retrasas inversiones para mejorar el colegio por si te surge algún imprevisto como puede ser que se estropee el lavavajillas de la cocina", relata.

La FAPA Giner de los Ríos ha denunciado esta situación de demora constante que "ahoga a los colegios". Su presidente Camilo Jené asegura que en muchos casos los centros se ven obligados a pedir favores a las empresas que gestionan los comedores. "Algunas de estas empresas ya están mostrando su descontento. Todo esto acaba trasladándose al alumnado que debe ser el beneficiado y que en su mayoría depende de la comida que se sirve en los centros como único alimento estable", precisa la FAPA, "si se pone en peligro el servicio de esta forma, se pone en peligro esa comida asegurada de lunes a viernes".

Un portavoz de la consejería de educación explica a la SER que el problema no hay que buscarlo en el departamento que dirige Enrique Ossorio. Desde educación, se dio la orden en diciembre para abonar las ayudas de comedor escolar correspondientes al primer trimestre del curso. "Ese ingreso se envió a la Tesorería dependiente de la Consejería de Hacienda" que, según este mismo portavoz, ya dio orden de pago.

Esta demora que afecta a la caja de los colegios públicos de la región se suma al nuevo recorte que va a aplicar la Comunidad de Madrid en los centros educativos este año 2020. A pesar de que la consejería de educación aseguró que no se aplicará el tijeretazo en la cantidad que se abona a los colegios por alumno matriculado porque "fue un error que no se comunicó ni al consejero ni a la viceconsejera", los colegios aseguran que a fecha de hoy no han recibido ninguna comunicación oficial de la Comunidad de esta marcha atrás. Estos colegios siguen trabajando con la previsión de ingresos que contemplaba el recorte inicial. La consejería de educación aclara que a partir de mañana, martes 18 de febrero, los centros empezarán a recibir la nueva provisión de ingresos sin el recorte por alumno matriculado. Se mantiene la disminución del módulo por bilingüismo y la cantidad que recibirán los CEIPSOs, centros que imparten primaria y secundaria.