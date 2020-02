La UIB muestra su total oposición a la ampliación del aeropuerto de Palma

La Universitat de les Illes muestra su total y absoluta oposición a la ampliación del aeropuerto de Palma. Reclaman la revisión del Plan Director del 2001 sobre el que se basa AENA para hacer las obras y que daría respaldo a la llegada de hasta 34 millones de pasajeros. Algo absolutamente inasumble para la UIB que muestra su alarma ya que este impacto de personas chocaría con la lucha contra la emergencia climática. De hecho, desde la UIB apuestan por una reducción progresiva en el número de pasajeros para tratar de minimizar el impacto del cambio climático.

El laboratorio de Cambio Climático de la UIB recuerda que Balears ya se encuentra de por si en una situación especialmente vulnerable al cambio climático por ser un territorio insular y frontera entre África y Europa. Esta situación unida al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura global hacen un cóctel que si no se toman medidas, tendrá situaciones irreversibles, según los científicos.

En este contexto, Pau de Vílchez, subdirector del laboratorio afirma que hay que replantearse las medidas que se han venido tomando hasta ahora y asumir que estamos en una emergencia climática, por lo que la ampliación del aeropuerto de Palma no debería entrar en los planes de la administración, de hecho, deberían abogar por todo lo contrario, dice, una reducción del número de pasajeros " es que nuestras emisiones deben acabar porque la capacidad que tienen los sistemas naturales de absorber el nivel de emisiones actuales está totalmente sobrepasado, tenemos que ir, sí o sí, por reducir el número de pasajeros y eso no quiere decir, evidentemente, cerrar el aeropuerto mañana, pero quiere decir una reducción progresiva hasta un nivel que nos permita limitar este aumento de temperatura global que ya nos está dejando fenómenos meteorológicos extremos".

Así desde la UIB piden la reformulación del Plan Director de Aeropuertos 2001 y en Documento Dora que se basa en el plan, y es que según este plan el aeropuerto podría aumentar su capacidad hasta los 34 millones de pasajeros, e incluso, desplazando una de las pistas de aterrizaje hacia el este llegar a los 50 millones.

La secretaria del Laboratorio de Cambio climático, Cati Torres pide la paralización total y ya, incluso de la licitación de las obras que ya está en marcha y señala que "parece que puede haber una operación de maquillaje ya que los documentos oficiales lo que dicen es que la capacidad actual del aeropuerto es de 34 millones de pasajeros para 2025 y eso no tiene que ver con la ampliación de son Sant Joan a pesar de que usan estos datos como justificación. Además el proyecto está en exposición pública y resulta que ya hay obras licitadas y eso es una preocupación importante porque exigimos la paralización del proyecto"

Para los científicos de la UIB no tiene ningún sentido esta intención de AENA cuando se está hablando de tomar medidas para hacer frente al cambio climático y cuando incluso se ha puesto en marcha un ministerio de transición energética. Alertan de las consecuencias imprevisibles y punto de no retorno si no se minimizan los impactos de emisiones de CO2 y el número de pasajeros.